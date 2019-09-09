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Приметы на 9 сентября: что нельзя делать в день Анфисы
9 сентября православная церковь почитает память Пимена Великого (340-450) ‒ христианского святого, почитаемого в лике преподобных. Пимен в молодые годы почувствовал тягу к монашеской жизни. С двумя своими собратьями он ушел в пустынный Скитский монастырь, пишут Подробности.
Также в этот день почитается память мученицы Анфисы (Анфусы) Новой, которую за исповедание христианской веры после жестоких пыток утопили в колодце.
Традиции 9 сентября
В народном календаре эта дата получила название Анфиса Рябинница. В этот день прославляли рябину, старались сорвать как можно больше гроздей и подвесить их на жерди под крышей. По преданию, это должно принести в дом счастье.
Ранее рябине уделяли большое внимание. Согласно поверьям, это дерево связывает душу человека с природой. Хорошим знамением служит выросший во дворе побег рябины. А вот причинять вред растению строго запрещается. Нельзя без надобности портить ствол или ломать ветки. Если же пришлось это сделать, то у дерева обязательно нужно попросить прощения.
Рябина - мощный оберег от колдовства и нечистой силы. Наши предки вешали веточки рябины над входной дверью, чтобы защитить жилище от живых мертвецов.
Приметы о рябине:
- Три рябины возле участка – мощный оберег от пожаров.
- Рябина, посаженная под окном, защитит от людской зависти.
- Дерево на крыльце сулит богатую жизнь.
- Рябина на огороде – к хорошему урожаю.
- Кто срубит рябину, тот скоро заболеет и умрет.
- Если рябина, растущая во дворе, неожиданно засохла, то грядут неприятности.
Ранее голову невест часто украшали венком из рябины. Если в день бракосочетания он неожиданно порвется, то свадьба происходит не по любви. Если же венок долгое время остается свежим, то молодые искренне любят друг друга и их брак будет счастливым.
Девушки по осени изготавливали бусы из ягод рябины. Такое украшения считалось отличным оберегом от колдовства. Бусы носили на протяжении года до появления новых ягод. Сделав новое украшение, старое сжигали или закапывали в землю.
Приметы на 9 сентября
- Если на рябине ягод осталось много, то зима будет милостивой.
- Большой урожай рябины – к сырой осени и холодной зиме.
- Гром прогремел – тепло продержится ещё долго.
- Много желудей на дубе – к суровой зиме.
- Если всю осень пить сок из рябины, то зимой никакие болезни не страшны.
- 9 сентября ничего нельзя поднимать на перекрестке – могут порчу навести.
- Лучше в этот день деньги не одалживать, потому что вернут их нескоро.
- Нельзя долго стоять на пороге, иначе беду в дом накличешь.
- Не подходит день и для совершения крупных покупок, потому как радости они не принесут.
- В этот день нельзя свататься – к неудачному исходу дела.
Теги: Донбасс, религия, приметы, православие
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