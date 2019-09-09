Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий

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Стали известны планы Владимира Путина по полномасштабной атаке на Украину
Один из помощников главы ОПУ Иван Апаршин сделал важное заявление, пишут Акценты. Апаршин считает, что на данный момент РФ ведет полномасштабную подготовку к реальной войне против Украины.
Вначале врагом против Украины будет применена авиация и ракетные войска, чтобы зачистить территорию для наступления:
«Россия не делала заявлений касательно ненападения на Украину, именно поэтому нашим властям не стоит бояться и замалчивать этот факт, а наоборот стоит выносить этот вопрос на обсуждение», — акцентирует Апаршин.
По словам Апаршина, Россия задействует все свои передовые технологии, а это значит, что на первом этапе будет участвовать на только авиация, ракетные войска и артиллерия, а также и соединения радиоэлектронной борьбы. Сразу же после этого будет развернута полномасштабная сухопутная операция: целью которой будет взять под контроль соответствующие территории.
Так согласно данным наших разведчиков, на момент конца прошлого года на территории, которая прилегает к Украине, а также на оккупированных территориях расположено около 80 тысяч военных.
Нельзя не отметить отказ России от системы бригад и переход на дивизионную систему. Также, РФ снова находятся на военных кругах. В последних созданы два оперативно-стратегических направления. Если учесть совокупность всех указанных манипуляций российского силового блока, подытожил эксперт, можно сделать безоговорочные выводы о подготовке полномасштабного наступления.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, вторжение
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