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Путин созвонился с Макроном и поставил условие Зеленскому: «Киеву необходимо… «
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануелем Макроном
Стороны обсудили обмен пленными России с Украиной и дали этому событию позитивную оценку, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон также выразили надежду, что обмен пленными «будет способствовать нормализации российско-украинских отношений».
Стороны сошлись на мнении, что Минские соглашения являются основой урегулирования войны на Донбассе, а также выступили за продолжение работы в рамках «нормандского формата».
«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи.
В данном контексте обращено внимание на необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч на высшем уровне в Париже и Берлине в 2015-м и 2016 годах, включая разведение сил и средств на согласованных участках линии соприкосновения и закрепление в письменном виде формулы Штайнмайера», — сказано в сообщении.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Зеленскому в ночь на пятницу, 30 августа.
О телефонном разговоре сообщили в Елисейском дворце.
В частности, французский лидер рассказал Зеленскому о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Фор-де-Брегансон, а также о результатах переговоров на саммите стран «Большой семерки».
«С прицелом на саммит глав государств и правительств «нормандского формата» в сентябре, он [Макрон] напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по политическим инициативам и мерам в сфере безопасности, необходимым для решения конфликта на востоке Украины», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Эммануэль Макрон сделал акцент на России во время ежегодной речи перед французскими дипломатами 27 августа.
Он заявил послам, что «Европа исчезнет», если не сможет переосмыслить свою стратегию в отношении РФ.
Лидер Франции акцентировал на том, что новые санкции — «не в наших интересах». Он сказал, что пришло время «переосмыслить наши отношения с Россией». По его словам, необходимо пересмотреть отношения с Россией, чтобы избежать новой холодной войны.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Макрон, Зеленский
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