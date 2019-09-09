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Разумков рассказал, когда состоится час вопросов к Кабмину

09.09.2019 14:42
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На состоявшемся сегодня брифинге спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что час вопросов к Кабинету министров не состоится до октября, передает replyua.net.

«Правительство располагает месяцем, чтобы представить парламенту программу действий правительства, и этот срок еще не исчерпан. Следующий вопрос – сейчас идет подробная и глубокая работа по подготовке государственного бюджета на 2020 год, и до 15 сентября правительство должно его внести в Верховную Раду. Так что сейчас, в начале работы, отвлекать министров и приглашать в не до конца эффективный процесс с нашей точки зрения является некорректным и неэффективным для государства», – заявил Разумков. Кроме того, он добавил, что час вопросов к правительству в этот период «может иметь место разве что с точки зрения политического пиара».

«С позиции эффективного сотрудничества Верховной Рады Украины и правительства, я уверен, что это не очень правильно и корректно… Думаю, что правительство мы пригласим уже в октябре, через две недели», – пояснил спикер парламента.



Теги: Донбасс, парламент, Кабмин
 
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