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Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена
Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Сообщается, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.
"В настоящее время военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенных диет, в зависимости от характера их заболевания".
Сейчас моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".
Также военный госпиталь перевели на усиленный режим работы весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.
Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
Как сообщалось ранее, после возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, моряки, пленные
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