Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена

09.09.2019 18:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена

Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"В настоящее время военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенных диет, в зависимости от характера их заболевания".

Сейчас моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Также военный госпиталь перевели на усиленный режим работы весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

Как сообщалось ранее, после возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

 

Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, здоровье, моряки, пленные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх