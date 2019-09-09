Стало известно о состоянии здоровья моряков, вернувшихся из плена

09.09.2019 18:38

Состояние здоровья 24 украинских моряков, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Сообщается, что военнослужащим оказывают помощь психологи и военный капеллан.

"В настоящее время военные моряки осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание - в соответствии с назначенных диет, в зависимости от характера их заболевания".

Сейчас моряки проходят обследование в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь".

Также военный госпиталь перевели на усиленный режим работы весь личный состав центра оказывает помощь освобожденным морякам, дополнительно создан резерв койко-мест.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

Как сообщалось ранее, после возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".