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У Путина нарушили обещание по обмену пленными, ответ Кремля поражает: что ждет освобожденных украинцев
Россия нарушила одно из ключевых обещаний по обмену пленными с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о тех, кого Россия получила от Украины в рамках обмена пленными 7 сентября. Об этом сообщают РосСМИ.
Журналисты напомнили пресс-секретарю российского президента о том, что ранее он сам обещал, что полный список освобожденных Украиной лиц будет озвучен позже, однако теперь Песков отказался называть имена.
«Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую», — заявил он.
Пресс-секретарь также отказался говорить о том, получат ли российское гражданство украинцы, которые в рамках обмена прилетели в Москву. Стоит отметить, что именно граждане Украины составили большую часть пленных, переданных Россие в рамках обмена.
Как известно, среди тех, кого Россия получила в обмен на украинских пленных, оказались бывший зенитчик «ДНР» Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.
Напомним, что обмен пленными между Украиной и Россией прошел в формате «35 на 35» 7 сентября. В рамках этого обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.
Ранее мы писали о том, что скандальный блогер Анатолий Шарий сыграл в осуждении украинских политзаключенных в России существенную роль.
Такое мнение высказал адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин. Он также отметил, что службе безопасности Украины следует проверить все эти факты и принять соответствующие меры.
По его словам, Шарий сыграл роль «политического провокатора в интересах Кремля», как минимум, в двух делах, возбужденных против украинцев в России: Романа Сущенко и Андрея Костенко, освобожденных в ходе обмена пленными.
«В деле Сущенко его роль была очень существенной. По ходу дела Шарий выпускал ролики, в которых де-факто обвинял Романа, занимался дискредитацией – как самого Романа, так и меня как его адвоката. Это была методическая работа по заказу Кремля, и отчасти она дала свой результат», – заявил адвокат.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Кремль, обмен пленными
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