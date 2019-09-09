У Путина нарушили обещание по обмену пленными, ответ Кремля поражает: что ждет освобожденных украинцев

09.09.2019 18:30

Россия нарушила одно из ключевых обещаний по обмену пленными с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о тех, кого Россия получила от Украины в рамках обмена пленными 7 сентября. Об этом сообщают РосСМИ.

Журналисты напомнили пресс-секретарю российского президента о том, что ранее он сам обещал, что полный список освобожденных Украиной лиц будет озвучен позже, однако теперь Песков отказался называть имена.

«Оставляю без ответа этот вопрос, никак не комментирую», — заявил он.

Пресс-секретарь также отказался говорить о том, получат ли российское гражданство украинцы, которые в рамках обмена прилетели в Москву. Стоит отметить, что именно граждане Украины составили большую часть пленных, переданных Россие в рамках обмена.

Как известно, среди тех, кого Россия получила в обмен на украинских пленных, оказались бывший зенитчик «ДНР» Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский.

Напомним, что обмен пленными между Украиной и Россией прошел в формате «35 на 35» 7 сентября. В рамках этого обмена в Украину вернулись Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

Ранее мы писали о том, что скандальный блогер Анатолий Шарий сыграл в осуждении украинских политзаключенных в России существенную роль.

Такое мнение высказал адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин. Он также отметил, что службе безопасности Украины следует проверить все эти факты и принять соответствующие меры.

По его словам, Шарий сыграл роль «политического провокатора в интересах Кремля», как минимум, в двух делах, возбужденных против украинцев в России: Романа Сущенко и Андрея Костенко, освобожденных в ходе обмена пленными.

«В деле Сущенко его роль была очень существенной. По ходу дела Шарий выпускал ролики, в которых де-факто обвинял Романа, занимался дискредитацией – как самого Романа, так и меня как его адвоката. Это была методическая работа по заказу Кремля, и отчасти она дала свой результат», – заявил адвокат.

Источник: https://politeka.net