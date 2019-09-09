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У Зеленского объяснили, зачем отпустили террориста Цемаха
Бывший зенитчик, который обвиняется в причастности к катастрофе рейса МН17, Владимир Цемах не является ключевым свидетелем в деле о сбитом "Боинге" над Донбассом в 2014 году.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил помощник президента Зеленского Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу, занимавшуюся вопросами обмена пленных, передает Обозреватель.
Он отметил, что важность Цемаха для расследования должен установить суд. При этом нет никаких политических последствий для Украины из-за его обмена.
"Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами", – подчеркнул чиновник.
Ермак добавил, Россия и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии. То есть теперь Нидерландам нужно взаимодействовать с РФ по поводу выдачи Цемаха.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, президент, террорист, Зеленский
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