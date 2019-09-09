Украина переходит на безнал: к чему готовиться гражданам и бизнесу

09.09.2019 17:02

Украина давно движется к тому, чтобы минимизировать количество наличных денег и перевести большую часть расчетов в безналичную плоскость. В Национальном банке заявляли, что к 2020 году хотят увеличить использование карт в расчетах до 55%, а объемы наличных денег не должны превышать 9,5% от ВВП. Сайт "Сегодня" рассказывает, что планируют изменить, зачем это нужно и получится ли осуществить такие амбициозные планы.

Что хотят изменить

В правительстве давно взяли курс на развитие экономики без бумажных денег. Согласно официальной статистике НБУ в Украине с начала 2019 г. сумма наличных денег у граждан уменьшилась на 6,2%. По состоянию на 1 апреля 2019 г. в обращении находились наличные на общую сумму более 375,4 млрд грн, тогда как по состоянию на 1 января их было 400,1 млрд грн. А среднее количество банкнот на одного украинца составило 66 штук (было – 68), а монет – 312 штук (было – 293).

Начиная с 2015 г. Нацбанк поставил себе цель уменьшить количество бумажных денег, на то время процент наличных ко всем деньгам в экономике составлял 14,6%. В 2017 г. этот показатель приблизился к 11%, а к 2020 г. он должен быть на уровне 9,5%.

В это же время в стране активно развивается безналичная оплата и все больше людей предпочитает использовать именно ее, т.к. это намного удобнее. За последние четыре года доля безналичных операций существенно выросла –если в 2014 г. она составляла 44%, то в 2018 г. уже 78%.

К тому же, по итогам четвертого квартала 2018 г. Украина оказалась на четвертом месте в мире по количеству NFC-транзакций (оплата с помощью карты с соответствующей технологией, смартфона, умных часов и других гаджетов). Но далеко не весь бизнес принимает карточки для оплаты

"На сегодня только около 38% предприятий сегмента МСБ (малый и средний бизнес, – прим. ред) в Украине предоставляют своим клиентам возможность рассчитаться карточкой, а, например, в Европе эта цифра составляет 62%. Сеть POS-терминалов в Украине стабильно растет, однако несмотря на положительную динамику, их количество остается недостаточным. В среднем количество POS-терминалов составляет 6,3 тыс. штук на 1 млн населения. При этом среднее значение этого показателя в Европе – 26,4 тыс", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" Ольга Куничак, координатор Комитета электронных платежей Европейской Бизнес Ассоциации.

Когда изменения планируются

Планировалось, что уже в 2020 г. абсолютно весь бизнес обязан будет установить терминалы и обеспечить своим клиентам удобные варианты оплат. Начиная с лета 2019 г. предприятия должны были начать устанавливать платежные терминалы:

до 1 июля 2019 года безналичные платежи обязаны начать принимать компании, которые продают технику, подлежащую гарантийному ремонту, подакцизные товары, ювелирные изделия, лекарственные препараты, оказывают жилищно-коммунальные услуги, медицинские и стоматологические, туристические агентства, рестораны, отели;

до 1 января 2020 года безналичные платежи зайдут в сегменты продажи автомобилей, мотоциклов и запчастей к ним, их ремонта, аренды транспортных средств, почтовой и курьерской деятельности, всех видов пассажирских и грузовых перевозок, фитнес-центров, в сферы культуры, охраны здоровья, страхования, перестрахования и частного пенсионного обеспечения;

до 1 июля 2020 года безналичные платежи обязаны принимать все, кто продает товары и услуги стоимостью свыше 50 необлагаемых минимумов (850 грн).

Также известно, что исключительно в безналичной форме необходимо будет проводить все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн.

В Министерстве экономического развития и торговли ответили на запрос "Сегодня", что целью этого проекта является, среди прочего расширение платежной инфраструктуры, предоставление возможность субъектами хозяйствования использовать альтернативные инструменты безналичных расчетов, а также создание условий для обеспечения прав потребителей на выбор способа оплаты за товары (услуги).

Но, как оказалось, постановление, разработанное Министерством экономического развития и торговли, которое должно было урегулировать этот вопрос, так и не было окончательно принято в Кабмине, об этом нам рассказала Ольга Куничак.

"Сейчас постановление, которое будет обязывать всех субъектов хозяйствования обеспечить возможность осуществить безналичные расчеты за проданные ими товары/оказанные услуги с использованием электронных платежных средств или сервисов, пока не утверждено Кабинетом министров Украины, поскольку проект постановления находится на доработке.

Надеемся, что КМУ в ближайшее время утвердит постановление, поскольку у потребителей появится возможность самостоятельно определять способ оплаты, а также такие изменения станут мощным стимулом для развития платежной инфраструктуры и дадут возможность вывести из тени значительную часть расчетов", – говорит координатор Комитета электронных платежей Европейской Бизнес Ассоциации.

В Минэкономразвития добавили, что упомянутый проект позволит увеличить количество безналичных операций в сферах торговли и услуг, уменьшить расходы субъектов хозяйствования за счет предоставления возможности использовать не только традиционные POS-терминалы, но и альтернативные инструменты безналичных расчетов, что будет способствовать уменьшению уровня теневой экономики.

"Проект постановления был внесен на рассмотрение правительства. На заседании правительственного Комитета по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности 01.08.2019 отложено принятие решения по проекту постановления. На сегодня Минэкономразвития ведет работу по доработке проекта постановления с учетом замечаний и предложений заинтересованных сторон", – отмечали в ведомстве.

Когда грянут изменения

Главным вопросом остается то, когда же бизнес начнет массовый переход на безнал. Мы расспросили экспертов из разных сфер, которые рассказали нам, чего можно ожидать в ближайшее время.

Руководящий партнер украинского финансового оператора Дмитрий Зарахович сообщил, что доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт в последние несколько лет росла на 4-6% ежегодно, а в первом полугодии 2019 года темпы удвоились: всего за 6 месяцев доля "карточных расчетов" выросла на 4,3% и составила 49,4%. Таким образом, планка в 55% до конца года вполне достижима. К тому же, НБУ, MasterCard и Visa прилагают все усилия, чтобы темпы безнала росли.

"Бизнес понимает, что уже сейчас очень выгодно все расчеты проводить по безналу. Во-первых, снижаются затраты на инкассацию и риск воровства денег, во-вторых, все финансовые процессы внутри компании становятся прозрачными и легко контролируемыми представителями топ-менеджемента фирмы. Проблема лишь в том, что многие бизнесы работают в тени и потому вынуждены значительную часть финансовых операций проводить наличными. Соответственно, вместе с выходом бизнеса из тени будет расти и доля безналичных расчетов", – пояснил Зарахович.

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова рассказывает, что в Украине действительно наблюдается устойчивая тенденция к увеличению доли безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами.

"По мере роста популярности безналичных расчетов сокращается и потребность в использовании наличных денег. Отношение денежного агрегата М0 (наличные деньги за пределами банков) к ВВП (в фактических ценах) уменьшилось с 19% в 2014 году до 11% в 2018-м. То есть довести этот показатель до уровня в 9,5% в 2020 году, как это предусмотрено проектом НБУ Cashless economy, тоже возможно", – комментирует Коробкова.

Эксперт добавляет, что статистика последних 5 лет свидетельствует о том, что популярность безналичных расчетов растет равномерно, а масштабного перехода на безнал ждать не нужно – он происходит прямо сейчас. Также постоянно прогрессируют финансовые технологии. Например, бесконтактные платежи появились совсем недавно, однако сегодня в Украине уже около 80% POS-терминалов поддерживают эту технологию. На очереди платежи с помощью QR-кодов.

"Все это способствует повышению удобства (и популярности) безнала. На каком уровне (и когда) этот рост остановится, и исчезнут ли наличные деньги совсем – вопрос дискуссионный. Но в том, что сфера использования наличных денег будет и дальше сокращаться, можно не сомневаться", – подытожила Елена Коробкова.

В украинском подразделении европейской инвесткомпании EXANTE нам ответили, что со временем темпы принятия безначальных платежей будут усиливаться по мере роста доверия со стороны людей.

"На данный момент безналичные платежи чаще всего используются для небольших покупок, в то время как крупные суммы потребители по-прежнему предпочитают хранить в виде наличных, равно как и оплачивать крупные покупки. Это последствия неустойчивости курса гривни в предшествующие годы", – отметил глава EXANTE Украина Владимир Позний.

Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь детально пояснил, что в Украине рынок безналичных расчетов развивается хорошими темпами и нет нужды в том, чтобы в эту сферу вмешивалось государство.

"Если посмотреть на статистику, можно заметить, что количество безналичных расчетов в Украине в последние годы росло быстрыми темпами. Когда сюда начало вмешиваться государство, темп роста значительно снизился. Рынок сам регулировал эти процессы и масштабный переход на безнал уже происходит", – рассказал эксперт.

Он также добавил, что нельзя переводить бизнес на безналичные расчеты принудительно и не оставлять других альтернатив, т.к. в Украине есть много слоев населения, которые не могут использовать электронные способы оплаты, а проникновение интернета в те же села оставляет желать лучшего. К тому же, добавляет Соболь, бизнес быстро трансформируется и реагирует на запросы общества: такое саморегулирование и позволило вывести количество безналичных расчетов в стране на внушительный уровень без вмешательства государства.

Зачем переходить на безналичную оплату

Если сравнивать Украину с другими странами, то у нас показатель оборота налички все же остается достаточно высоким. Лидерами по количеству безналичных расчетов остаются такие страны, как Канада, где на каждого жителя приходится как минимум по две банковские карты, а также Швеция, Великобритания, Франция, Китай, США и т.д. Речь не идет о полном отказе от налички, но о существенном уменьшении количества бумажных денег.

В Минэкономразвития поясняют, что массовое внедрение безналичных расчетов будет способствовать удобству, скорости и надежности обслуживания. К тому же, в правительстве уверены, что перевод украинского бизнеса на безналичную систему расчета будет способствовать детенизации, ведь так гораздо проще отследить денежные операции между потребителем и продавцом.

"Для государства использование безналичных расчетов уменьшает потребность в обороте наличной гривны, то есть не тратятся огромные средства на печать бумажных денег. Экономика становится более прозрачной с безналичными расчетами, а доля "серой" и "черной" экономики сокращаются. Именно этому и сможет способствовать упомянутое постановление", – отмечают в правительстве.

Ольга Куничак добавляет, что перевод расчетов с наличной формы в безналичную является необходимым процессом для всех.

"Для граждан – использование удобных, безопасных и быстрых сервисов для осуществления расчетов, защита от потери средств.

Для бизнеса – упрощение в части проведения расчетов, оптимизация затрат ресурсов на работу с наличной выручкой, возможность перевода части бизнеса в дистанционные каналы.

Для государства – максимально упрощенная система осуществления социальных выплат, борьба с теневой экономикой", – поясняет эксперт.

Как установить платежный терминал и сколько это стоит

Тем не менее, пока что о безоговорочной победе в этой сфере говорить сложно. Так, нелегко представить, что, например, в маршрутках можно будет оплачивать проезд с помощью телефона или умных часов. Несмотря на то, что многие города уже перешли на единый электронный билет, маршрутки, которыми владеют частники, внедрять такие изменения не спешат.

Чтобы установить терминал, предпринимателям нужно обратиться в один из банков, которые предоставляют такие услуги. Сейчас этим занимаются многие крупные банки. Условия там могут немного отличаться, но в общем будут похожими.

Как правило,за установку терминала банк не берет деньги, но после необходимо будет оплачивать ежемесячную абонплату в размере 300 грн за каждый установленный терминал.

Помимо этого, с каждого платежа предприниматель будет оплачивать комиссию банку в размере 2%, но если у предприятия маленький оборот, комиссия может быть и выше. Некоторые представители бизнеса просто повышают цены на свои товары или услуги на эти же 2%, которые им нужно заплатить. Но многие продолжают максимально оттягивать установку платежных терминалов.

Источник: https://from-ua.com