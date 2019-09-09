Украинские депутаты предложили амнистию наемникам «ЛДНР»

09.09.2019 13:45

Как информирует replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», в украинском парламенте предложили амнистию тем наемникам РФ, которые воевали против украинских защитников на стороне так называемых террористических псевдореспублик «ЛДНР». Проект закона уже опубликован на официальном ресурсе Верховной Рады Украины. Примечательно, что данный документ активно предлагается парламентариями, входящими ранее во фракцию Оппоблока.

Отметим, что в проекте закона №1089 достаточно четко прописаны нормы, которые освобождают участников боевых столкновений на Донбассе от уголовной ответственности. В том числе, там говорится, что все участники незаконных вооруженных формирований Донбасса в период с 28 февраля 2014 года попадают под амнистию. В документе отмечены десятки уголовных статей, которые готовы простить террористам Донбасса.

Для того, чтобы попасть под статью данного закона (в настоящее время пока законопроекта), участникам боевых действий в Луганской и Донецкой областях, где вводится особый порядок местного самоуправления, нужно получить соответствующее заявление. Напоследок отметим, что авторами законопроекта выступили пять народных избранников – Сергей Магера, Дмитрий Шпенов, Муса Магомедов, Гриб Виктория, а также Вадим Новинский.