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Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
Глава РФ Владимир Путин потребует от президента Украины Владимира Зеленского реализации на Донбассе "плана Штайнмайера".
Такой ультиматум, скорее всего, будет поставлен украинской стороне после масштабного обмена пленными, который состоялся 7 сентября, передает "24 канал".
Этот вопрос, вероятно, будет одним из ключевых во время встречи "нормандской четверки", которая ожидается уже в конце сентября.
Накануне сам Зеленский анонсировал разведение сил на Донбассе в два этапа – в Золотом и Петровском, а потом на всей территории региона.
В так называемой "формуле Штайнмайера" также идет речь о разведении сил и вооружения, но при этом конкретно о выводе войск РФ из Донбасса не сказано.
Также план предусматривает проведение местных выборов в ОРДЛО под контролем наблюдателей ОБСЕ, после чего, очевидно, Путин будет настаивать на ратификации особого статуса для оккупированного Донбасса.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, Путин, Зеленский
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