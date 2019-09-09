В Раде анонсировали дальнейшее снижение цены на газ

09.09.2019 16:00

Газ для населения Украины в сентябре будет дешевле на 115 гривен, тогда как в целом снижение тарифа на газ в течение последних 5 месяцев составило около 30%. Об этом заявил председатель комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус во время заседания Согласительного совета парламента, передает корреспондент УНН.

"Цена газа для населения в сентябре будет снижена примерно на 115 гривен за тысячу кубометров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены газа для населения составляет уже около 30%", — отметил Герус.

По его словам, также есть надежда, что в октябре тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей будут снижены еще на 10 коп.