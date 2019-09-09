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Зеленский летит в США
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетит США. Об этом 9 сентября в Киеве во время совестной пресс-конференции с главой МИД Молдовы Нику Попеску сказал глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Одним из вопросов, которые обсуждали Зеленский и вице-президент США Майк Пенс – это двухстороння встреча (Зеленского и президента США Дональда Трампа – ГОРДОН) У нас есть приглашение [в США], она даже письменное, что не часто происходит в дипломатии. Мы едем в США 23 сентября", – сказал он.
Пристайко добавил, что дата встречи Зеленского и Трампа еще не согласована.
Он сказал, что в США Зеленский примет участие в Генассамблеи ОНН, пишет "Интерфакс".
1 июня стало известно, что Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон.
Зеленский говорил, что может встретиться с Трампом в сентябре.
9 августа временный поверенный в делах США Уильям Тейлор сказал, что Зеленский и Трамп будут иметь возможность пообщаться в Польше и в Нью-Йорке.
21 августа заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Зеленский и Трамп планируют подписать ряд документов на встрече в польской Варшаве, которая состоится в конце августа – начале сентября.
Источник: https://from-ua.com
Теги: США, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
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