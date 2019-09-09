- ФСБ арестовала украинцев на границе с Крымом: что произошло16:23
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- В Раде анонсировали дальнейшее снижение цены на газ16:00
- Зеленский лично спас пленных: этого никто не знал, фатальные детали15:48
- У Зеленского анонсировали снижение цены на газ для населения: когда и на сколько15:30
- Богдан назвал условия отмены военного сбора15:00
- Разумков рассказал, когда состоится час вопросов к Кабмину14:42
- Зеленский летит в США14:17
- Политолог рассказал, смогут ли «Слуги народа» на местных выборах взять большинство в столице?14:04
- Украинские депутаты предложили амнистию наемникам «ЛДНР»13:45
Зеленский лично спас пленных: этого никто не знал, фатальные детали
Обмен пленными между Украиной и Россией мог не состояться из-за некоторых лиц, которые хотели попиариться на этом
Об этом в интервью журналистам рассказал помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, пишет УП
По его словам, обмен пленными между двумя странами был на грани срыва, но мужество и политическая воля Владимира Зеленского спасли процесс.
На вопрос журналиста, были люди, которые пытались помешать обмена, помощник главы государства ответил следующее: «У нас много кто за какими-то цифрами, лозунгами и так далее забыли, чего стоит человеческая жизнь»
«Конкретная жизнь каждого украинского гражданина. И они начинают говорить, стоило ли менять, или не стоит? Этот вопрос надо задать матерям каждого из тех 35 человек, которые вернулись в Украину. У них спросите, стоило ли. Я очень рад и горжусь, что президенту Зеленскому хватило мужества и политической воли не обращать внимания на все это, а пойти на обмен», — отметил Ермак
Он также отметил, что украинцы не видели, как команде президента пытались вставить «палки в колеса», чтобы сорвать процесс обмена пленными.
«Премного. И в судах, и когда кто-то «случайно» начинал что-то говорить такое, что противоречило
логике, выбрасывали фейки, раскручивали очередные «зрады», — заявил он
Подытоживая, Андрей Ермак рассказал, что за всеми попытками срыва процесса следили как Служба безопасности, так и Офис президента Владимира Зеленского.
«И Служба, и мы сами отслеживаем. Но есть вещи, которыми будут заниматься правоохранители, а есть моральные вещи, приговор за которые даст общество», — резюмировал он во время общения с журналистами.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, пленные, Зеленский
- Порошенко провел встречу, посвященную освобождению пленных
- Порошенко "объявил войну" пакетам
- «Я сделаю все от меня зависящее»: Зеленский пообещал поддержку талантливым украинцам
- Волонтер предложил Порошенко свою кандидатуру на начальника фронтовой разведки
- Китайцы обеспечат безопасность донецких шахт?
- На матче, который смотрели президент и украинские бойцы, установлен рекорд
- Бои гремят по всему Донбассу - жертвой страшных обстрелов армии РФ стал один боец ВСУ 12:30
- «Враг просто «зверствует»: На Донбассе развязались кровавые бои07:30
- Back in the USSR. В Луганске торжественно открыли скульптуру «Девушка с веслом»22:17
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"21:20
- Украинские бойцы мощным ударом разгромили позиции врага на Донбассе19:50
- «Ты заходишь в мясорубку»: Украинский танкист рассказал о боях в Донецком аэропорту19:21
- В Спартаке от взрыва снаряда одна женщина погибла, вторая – ранена18:19
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой15:10
- В ОРДО в результате ДТП погибли пять человек12:29
- Враг "сорвался с цепи": по всему фронту вспыхнули тяжелые бои - в ход пошла запрещенная артиллерия12:09
- ФСБ арестовала украинцев на границе с Крымом: что произошло16:23
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- В Раде анонсировали дальнейшее снижение цены на газ16:00
- Зеленский лично спас пленных: этого никто не знал, фатальные детали15:48
- У Зеленского анонсировали снижение цены на газ для населения: когда и на сколько15:30
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Богдан назвал условия отмены военного сбора15:00
- Разумков рассказал, когда состоится час вопросов к Кабмину14:42
- Vodafone-Украина завтра отменит популярный тариф14:25
- Зеленский летит в США14:17
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- Медики рассказали, почему вредно спать днем07:45
- Обладатели этой группы крови склонны к бессоннице и ожирению22:37
- Обходите десятой стороной: эксперты назвали самое опасное место в доме21:50
- Почему бойцы ВСУ уходят из армии: офицер дал четкий ответ16:13
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- 12 типов мужчин, за которых категорически нельзя выходить замуж
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Поставлена точка в скандале с концертом Таисии Повалий в Киеве
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака