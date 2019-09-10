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Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена
И Россия, и Запад, и Украина пытаются активизировать урегулирование конфликта на Донбассе, однако главный вопрос – на каких условиях. Об этом, комментируя освобождение украинских заложников, рассказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань, пишут Донецкие новости.
«Большие обмены были и раньше. Абсолютно очевидно, что Путин это застопорил и специально этого не делал до смены власти в Украине. Он об этом откровенно говорил, потому что не хотел давать козыри Порошенко. Инициативой Путина было максимально заморозить все, что касается Донбасса», – отметил Гарань.
По его словам, сейчас и Россия, и западные партнеры пытаются воспользоваться новой политической ситуацией в Украине. «Президент Зеленский также пытается придать какого-то динамизма [в переговорах по Донбассу], но вопрос – как это будет реализовываться и на каких условиях. Уже сейчас анонсировано, что будет следующий обмен, и что вообще мы будем двигаться вперед в контексте урегулирования вопроса. Это все хорошо», – говорит эксперт.
Он акцентировал, насколько эмоционально встречали в Украине своих освобожденных из России граждан, и насколько разительной было то, как встречали россиян в РФ: «Но вопрос в том, на каких условиях это произошло, и главное – на каких условиях и что будет дальше. Путин не просто будет отдавать [заложников и пленных], а столько еще заложников наших, в том числе и крымских татар. Он будет за это что-то требовать. Вопрос в том, что, и на что мы готовы будем соглашаться. Мы должны понимать, что он может захватить наших соотечественников сколько угодно – и в Крыму, и на Донбассе, увеличивать этот список».
«Дальше вопрос, если мы двигаемся к урегулированию конфликта на Донбассе – на каких условиях», – добавил Гарань.
Теги: Донбасс, Путин, конфликт, обмен пленными
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