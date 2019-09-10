Источник в Кремле рассказал, что Путин сделает с Цемахом: грядет настоящая сенсация

10.09.2019 17:32

В Интернете опубликована информация о предполагаемой судьбе боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем в деле о крушении "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Россия смогла заполучить его в результате обмена пленными с Украиной. Телеграм-канал "Женщина с косой" сообщил информацию от своего источниках в Кремле о том, что Цемах может дать скоро пресс-конференцию в Москве или на Донбассе, передает dialog.

Более того, согласно информации источника, Москва позволит европейским следователям получить доступ к Цемаху. "Наш источник из Кремля сообщает, что Владимир Цемах, которого обменяла Россия у Украины и который проходит главным свидетелем по делу о сбитом "Боинге" "МН17", может дать скоро пресс-конференцию в Москве или Донбассе. Также Россия сделает так, что он будет доступен для европейских следователей", - отмечается в сообщении.