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Источник в Кремле рассказал, что Путин сделает с Цемахом: грядет настоящая сенсация

10.09.2019 17:32
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Источник в Кремле рассказал, что Путин сделает с Цемахом: грядет настоящая сенсация

В Интернете опубликована информация о предполагаемой судьбе боевика "ДНР" Владимира Цемаха, который является ключевым свидетелем в деле о крушении "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Россия смогла заполучить его в результате обмена пленными с Украиной. Телеграм-канал "Женщина с косой" сообщил информацию от своего источниках в Кремле о том, что Цемах может дать скоро пресс-конференцию в Москве или на Донбассе, передает dialog.

Более того, согласно информации источника, Москва позволит европейским следователям получить доступ к Цемаху. "Наш источник из Кремля сообщает, что Владимир Цемах, которого обменяла Россия у Украины и который проходит главным свидетелем по делу о сбитом "Боинге" "МН17", может дать скоро пресс-конференцию в Москве или Донбассе. Также Россия сделает так, что он будет доступен для европейских следователей", - отмечается в сообщении.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, Европа, Боинг, пресс-конференция, свидетель, следователь
 
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