Последние новости раздела
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию12:45
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Последние «летние» деньки: опубликован свежий прогноз погоды09:56
- Гороскоп искушений: перед чем не в силах устоять знаки Зодиака09:29
- Гороскоп на 10 сентября: Козерогам нужно остановиться, а Рыбам стоит уделить время дому08:50
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время07:29
- Назван напиток, защищающий от камней в желчном пузыре22:18
- Выплата больничных: что изменилось для украинцев21:42
Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию
10.09.2019 12:45
Гражданам Украины стоит воздержаться от посещения территории России и аннексированного Крыма. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ, пишет ДонПресс.
Так, правозащитник отметил:
«Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездит отдыхать в Крым, много ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает «.
По слова Полозова, объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, поездка, адвокат, украинец
Читайте также:
- Репресії проти адвокатів охопили Крим, – правозахисниця
- Жену Джемилева грозятся выслать из Крыма, если она не примет российское гражданство
- Парубий: Украина освободит Донбасс и Крым, как это сделала УНР
- Крымчане потребовали проведения референдума о независимости (ВИДЕО)
- Украинцев вновь настойчиво просят не ехать в оккупированный Крым
- Крымский референдум: небывалая активность и сражения на чужой территории (ВИДЕО)
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- «В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:30
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы 11:26
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина" 11:13
- Россия может выдать Нидерландам Цемаха – адвокат10:51
- Ситуация на пунктах пропуска в зоне ООС в Донбассе: На всех блокпостах, кроме «Гнутово», много машин10:12
- Противник 13 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе: ранен украинский военный09:08
- В оккупированном Донецке боевики "ДНР" заминировали детскую больницу и ищут "диверсантов"08:32
- «Пустота и уныние»: дончане показали цены и продукцию супермаркета «Караван». ВИДЕО08:11
- Процесс "мишебратья" и "давайтепагаварим" запущен: трое топ чиновников Украины едут в "ЛНР"14:06
- Электромобиль Volkswagen ID.3 представлен официально13:45
- «В „Еленовке“ не пропускают, собрались три очереди, на „Каргиле“ много пеших»: ситуация на КПП ОРДО13:30
- Наркотики с воздуха, кроватные бунты и премии за убийства: чем боевики пугают жителей Донбасса13:04
- Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию12:45
- Этого уже не скрыть: Трамп откровенно действует в интересах России12:21
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- В ОРДО заявили об обнаружении взрывного устройства возле детской больницы 11:26
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина" 11:13
- Донбасс и освобождение заложников: В чем главная интрига обмена12:03
- Названы лекарственные препараты, которые ни в коем случае нельзя совмещать11:41
- С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона10:16
- Врачи объяснили, в чем польза кратковременного сна19:18
- Украинцев атакует смертельный вирус «из 90-х»16:11
- Врачи рассказали о полезных свойствах шоколада15:15
- Врачи объяснили, как раз и навсегда избавиться от алкоголизма13:05
- Врачи назвали признаки, которые выдают алкоголика11:38
- Десять способов отказаться от сладкого без стресса для организма09:34
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака09:16
- "Быть миру тысячу лет, когда восьмой подпишет": появилось новое пророчество Ванги
- Пoлoнeнi мoрякu пicля пoвeрнeння розповіли шokуючy пpaвдy, що ж насправді тoдi вiдбyлocь і як їх пiдcтaвuв Порошенко
- Луганск готов восстать из-за тайного указа оккупантов: "Вынесем на вилах все ваше кодло и пригласим ВСУ"
- "Проиграли": ветеран АТО рассказал, чем закончится для Украины обмен пленными
- "Ур**кий цирк", - даже сепаратисты взбешены выходкой Пушилина на передовой
- Павел Гриб сделал громкое заявление после возврата в Киев
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака