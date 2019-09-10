Известный адвокат призвал украинцев не ездить в Крым и Россию

10.09.2019 12:45

Гражданам Украины стоит воздержаться от посещения территории России и аннексированного Крыма. Об этом заявил российский адвокат Николай Полозов в эфире Радио НВ, пишет ДонПресс.

Так, правозащитник отметил:

«Многие украинские граждане ведут себя достаточно беспечно. Будто нет никакой оккупации, войны. Многие до сих пор ездит отдыхать в Крым, много ездят непосредственно в Россию. И гарантии, что кого-то из них не схватят и не назначат террористом или диверсантом, или кем-то еще, никто не дает «.

По слова Полозова, объяснять людям риски обязаны также СМИ и государство.