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Экс-нардеп Савченко стала безработной и пошла на биржу труда

10.09.2019 18:52
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Экс-нардеп Савченко стала безработной и пошла на биржу труда

Народный депутат 8-го созыва Надежда Савченко получила официальный статус безработной.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Donbass.live.

По словам Савченко, для нее было неожиданностью узнать, что среди СМИ, вызвала фурор новость о том, что она обратилась в центр занятости в поисках работы и получила официальный статус безработной.
Экс-нардеп отметила, что десятки тысяч украинцев выживают заработками и не могут найти работу, но это никого не интересует.
"Надеюсь вопрос безработицы в Украине и поиска работы украинцев за рубежом будет интересен новой власти. Потому что для того ее и выбирали!", – написала Савченко, добавив, что хорошо хоть благодаря ее имени "на эту проблему, наконец, мощно обратили внимание и СМИ".
Экс-депутат не уточнила, будет ли ей государство платить пособие по безработице и в каком размере.



Теги: Украина, Донбасс, СМИ, пособие по безработице, безработный, биржа, заработок, нардеп, Савченко
 
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