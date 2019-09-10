Море поглотило пятерых детей в Одесской области: никто не выжил

10.09.2019 17:11

В Одесском регионе 46 человек утонули на воде с начала года, среди них пятеро детей

Печальную статистику обнародовала пресс-служба ГСЧС в Одесской области, сообщает Политека.

Отмечается, что только с начала сентября спасатели уже зафиксировали 7 случаев гибели в водоемах.

«Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является нарушение правил безопасного поведения гражданами. В частности, купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей», — говорится в сообщении.

В связи с этим сотрудники службы спасения в очередной раз призывают людей соблюдать правила безопасности на воде и обращают внимание родителей на необходимости постоянного наблюдения за детьми, чтобы избежать трагедии во время отдыха.

Ранее мы сообщали, в Одесской области нашли двух утопленников в разных местах.

Об этом сообщили сегодня в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.