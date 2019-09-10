Надежда Савченко стала безработной

10.09.2019 17:00

Надежда Савченко, скандальный экс-нардеп, сейчас официально зарегистрировалась на бирже труда как безработная. С таким заявлением она выступила в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает Главред.

"Первый мой шаг на следующие полгода, как простого человека и гражданина Украины, начался 5 сентября. Я подала документы в центр занятости. И теперь, с сегодняшнего дня, мой официальный статус - безработный человек. Я ищу работу", - рассказала Савченко.