Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Онищенко анонсировал путч в Украине: Ярош готов действовать

10.09.2019 16:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Онищенко анонсировал путч в Украине: Ярош готов действовать

Олигарх и скандальный "регионал" Александр ​Онищенко заявил о подготовке госпереворота со стороны ​пятого президента Петра Порошенко.

Экс-нардеп "Партии регионов" и олигарх Александр Онищенко провоцирует панику в Сети, распространяя нелепые новость о путче пятого президента Петра Порошенко и Рината Ахметова, передает "Диалог.UA".

"На прошлой неделе состоялась встреча Рината Ахметова и Петра Порошенко, на которой обсуждался формат участия в будущих протестах. Главным агрегатором уличных протестов готовы выступить Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош", - пишет одиозный политик. По его словам, Ахметов якобы готов финансировать "восстание", но без прямой информационной поддержки. Также он поясняет, что все СМИ ежедневно "мониторит" ОП, особенно тех, кто обсуждает острые темы, пока "идет давление на его команду". "Порошенко предложил использовать свой "5 канал". Сетку радикалов уже собирают", - завершает свое заявление Онищенко.



Теги: Украина, Донбасс, Ахметов , восстание, Ярош, радикалы, Порошенко, Тягнибок, протесты, путч
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх