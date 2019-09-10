Онищенко анонсировал путч в Украине: Ярош готов действовать

10.09.2019 16:05

Олигарх и скандальный "регионал" Александр ​Онищенко заявил о подготовке госпереворота со стороны ​пятого президента Петра Порошенко.

Экс-нардеп "Партии регионов" и олигарх Александр Онищенко провоцирует панику в Сети, распространяя нелепые новость о путче пятого президента Петра Порошенко и Рината Ахметова, передает "Диалог.UA".

"На прошлой неделе состоялась встреча Рината Ахметова и Петра Порошенко, на которой обсуждался формат участия в будущих протестах. Главным агрегатором уличных протестов готовы выступить Олег Тягнибок и Дмитрий Ярош", - пишет одиозный политик. По его словам, Ахметов якобы готов финансировать "восстание", но без прямой информационной поддержки. Также он поясняет, что все СМИ ежедневно "мониторит" ОП, особенно тех, кто обсуждает острые темы, пока "идет давление на его команду". "Порошенко предложил использовать свой "5 канал". Сетку радикалов уже собирают", - завершает свое заявление Онищенко.