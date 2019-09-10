Под Киевом подозреваемый при задержании пытался взорвать полицейских гранатами

10.09.2019 22:11

В Киевской области подозреваемый, при задержании его правоохранителями, забаррикадировался в доме и бросил в их сторону две гранаты, но боеприпас не сработал. Об этом сообщил начальник ГУНП в области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, полиция Ирпенского района, расследуя уголовное производство по ст. 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение - ред.), установила лицо, причастное к причинению тяжких телесных повреждений, а именно ножевого ранения.

"Во время задержания, на оперативных работников было совершено дерзкое нападение. Подозреваемый забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. Большое счастье, что они не сработали! Но никто не дрогнул! Беды удалось избежать благодаря слаженной работе: наши сотрудники обезвредили и задержали злоумышленника", - написал Небытов.

Он добавил, что в ходе неотложного обыска в доме подозреваемого нашли еще 2 гранаты.

Напомним, в Одесской области мужчина брызнул в лицо из газового баллончика полицейским, которые проводили санкционированный обыск.