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С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона
После введения новой модели рынка электроэнергии Украина столкнулась с дефицитом угля и проблемами, связанными с регулированием энергосистемы. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.
По словам собеседника издания, несмотря на то, что в начале сентября объемы газа в ПХГ Украины достигли 18,7 млрд кубометров, не факт, что предстоящий отопительный сезон пройдет гладко.
«Что касается газа, то, по большому счету, Украина готова к отопительному сезону. Сейчас мы готовимся к перебоям с поставками, планируем накопить 20 млрд куб. м в хранилищах, в связи с тем, что будет ограничен или прекращен транзит через территорию Украины», - объясняет аналитик.
Что же касается ситуации с электроэнергией, то, по словам эксперта, здесь могут возникнуть настоящие сложности.
«После введения новой модели рынка электроэнергии есть большие проблемы с регулированием энергосистемы и с запасами угля. То есть, у нас не сбалансирована ценовая политика. В начале нулевых я работал в Министерстве энергетики. Это были сложные годы, и тогда считалось, что 2 млн тонн угля на складах - это достаточный запас для вхождения в отопительный сезон. В прошлом месяце, в августе, было 700 тысяч. Этого явно недостаточно», - добавляет Дяченко.
«Плюс у нас не все так гладко с регулированием: система в новом регулировании не заработала и периодически возникает потребность в аварийном режиме. Это нехорошо, так как требуются дополнительные затраты, создаются проблемы с гидрогенерацией… Если мы войдем с этими проблемами в отопительный сезон, то могут быть перебои», - резюмировал наш собеседник.
Теги: Украина, Донбасс, уголь, отопительный сезон, электроэнергия
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