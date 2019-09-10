С какими «сюрпризами» может столкнуться Украина в разгар отопительного сезона

10.09.2019 10:16

После введения новой модели рынка электроэнергии Украина столкнулась с дефицитом угля и проблемами, связанными с регулированием энергосистемы. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.

По словам собеседника издания, несмотря на то, что в начале сентября объемы газа в ПХГ Украины достигли 18,7 млрд кубометров, не факт, что предстоящий отопительный сезон пройдет гладко.

«Что касается газа, то, по большому счету, Украина готова к отопительному сезону. Сейчас мы готовимся к перебоям с поставками, планируем накопить 20 млрд куб. м в хранилищах, в связи с тем, что будет ограничен или прекращен транзит через территорию Украины», - объясняет аналитик.

Что же касается ситуации с электроэнергией, то, по словам эксперта, здесь могут возникнуть настоящие сложности.

«После введения новой модели рынка электроэнергии есть большие проблемы с регулированием энергосистемы и с запасами угля. То есть, у нас не сбалансирована ценовая политика. В начале нулевых я работал в Министерстве энергетики. Это были сложные годы, и тогда считалось, что 2 млн тонн угля на складах - это достаточный запас для вхождения в отопительный сезон. В прошлом месяце, в августе, было 700 тысяч. Этого явно недостаточно», - добавляет Дяченко.

«Плюс у нас не все так гладко с регулированием: система в новом регулировании не заработала и периодически возникает потребность в аварийном режиме. Это нехорошо, так как требуются дополнительные затраты, создаются проблемы с гидрогенерацией… Если мы войдем с этими проблемами в отопительный сезон, то могут быть перебои», - резюмировал наш собеседник.