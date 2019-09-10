Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Савченко: В Украину может вернуться крепостное право

10.09.2019 15:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Савченко: В Украину может вернуться крепостное право

Бывший народный депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NEWSONE заявила, что открытие рынка земли может повлечь за собой возвращение крепостного права.

«Я боюсь решения власти, что она будет продавать украинскую землю. Потому что я еще не определилась, насколько радикально я буду действовать, защищая украинскую землю от своих и чужих врагов», — сказала она, передает donpress.

При этом Савченко заявила, что в государственном кадастровом реестре осталось очень мало свободной земли.

«Я устала слышать от власти „рынок земли“, я хочу услышать „банк земли“, это четкая позиция Надежды Савченко. Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу,» — заявила она.



Теги: Украина, Донбасс, депутат, продажа, земля, реестр, Верховная Рада, иностранцы, Савченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх