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Савченко: В Украину может вернуться крепостное право
10.09.2019 15:24
Бывший народный депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NEWSONE заявила, что открытие рынка земли может повлечь за собой возвращение крепостного права.
«Я боюсь решения власти, что она будет продавать украинскую землю. Потому что я еще не определилась, насколько радикально я буду действовать, защищая украинскую землю от своих и чужих врагов», — сказала она, передает donpress.
При этом Савченко заявила, что в государственном кадастровом реестре осталось очень мало свободной земли.
«Я устала слышать от власти „рынок земли“, я хочу услышать „банк земли“, это четкая позиция Надежды Савченко. Я не хочу остаться на своей земле рабом, когда мою землю продадут иностранцу,» — заявила она.
Теги: Украина, Донбасс, депутат, продажа, земля, реестр, Верховная Рада, иностранцы, Савченко
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