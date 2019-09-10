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Военные инструктора США покинут Украину: в "Слуге народа" рассказали о причине и сроках
Американских инструкторов выведут с территории Украины в случае начала разговора о деоккупации Донбасса.
Об этом журналистам рассказал нардеп "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что военных Украины "натаскивают" инструкторы НАТО. Так, Яременко заверил, что инструктора НАТО могут покинуть территорию Украины в том случае, если будет необходимость восстановить доверие и реализацию действий. Он пояснил, этот вопрос можно будет рассмотреть в контексте того, что и российские военные покинут территорию Донбасса. Яременко подчеркнул, что пока об этом речи не идет, но в будущем этот разговор будет неизбежен. Он заверил, что Украина должна сделать все, чтобы Россия пошла на уступки, при этом не потерять никаких позиций.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, НАТО, инструктор, деоккупация, Слуга народа
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