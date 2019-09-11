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Адвокат «крестного отца ЛНР» назначен на должность в Офис президента

11.09.2019 11:34
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Адвокат «крестного отца ЛНР» назначен на должность в Офис президента

Появилась информация о том, что Владимиром Зеленским был назначен адвокат Ефремова Андрей Смирнов на пост замглавы Офиса президента. Так, указ о назначении Андрея Смирнова опубликовали на сайте президента. Информацию передает "Диалог.UA".
Как сообщается, на пост замглавы Офиса президента назначены Игорь Жовква и Андрей Смирнов. Отметим, что Жовква – опытный дипломат, имеет статус чрезвычайного и полномочного посла. Начиная с 2014 года был руководителем Главного департамента внешней политики и европейской интеграции в Администрации президента Украины. По предварительным данным, Смирнов, будет заниматься вопросами судебной реформы вместо Руслана Рябошапки, который сейчас является генеральным прокурором. Смирнова знают как адвоката одного из экс-лидеров "Партии регионов" Александра Ефремова, которого недавно выпустили из-под стражи.



Теги: Донбасс, адвокат, назначение, ЛНР
 
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