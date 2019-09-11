Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик

11.09.2019 17:59

Ювелирный ассортимент просто не знает границ. Каких только вещей там не найдете. Особенно здесь выделяются сакральные вещи. Их носят не просто так. Это же символ Веры. Хотя находятся и декоративные аксессуары.

Последние, кстати, больше по душе дамам. Мужчины к ним относятся равнодушно. Вот и решили собрать для вас информацию, чем женский серебряный крестик отличается от мужского. Интернет-магазин «Оникс» попробует в этом помочь.

Как отличить между собой крестики?

Если так разобраться, то слишком больших отличий нет. Дело только в оформлении.

Мужские изделия более массивные. Длина может быть в среднем 4-5 см. Дамы же предпочитают аккуратные варианты, гораздо меньше по длине. Хотя никто не запрещает носить и массивные.

Теперь поговорим о декоре. Наличие завитков, ажурных элементов – все это больше подходит женским моделям. Что касается мужских, максимум скромности и простоты.

Если так посудить, существенной разницы нет. Есть даже некоторые крестики, которые сложно назвать чисто мужскими или женскими, поскольку они всем подходят.

С этим разобрались. А теперь давайте несколько слов скажем, как же выбрать эту сакральную вещь.

Поскольку с драгоценным металлом определились, подумайте, это будет классический вариант или с покрытием. Например, эффекта старины добавляет чернение. Также не стоит забывать о позолоте. Ею может быть покрыты лишь некоторые элементы или вся поверхность.

Дальше вы должны убедиться, что изделие полностью отвечает католическим или православным требованиям. Есть некоторые моменты отличия, о которых всегда нужно помнить.

Раз уже заговорили о взрослых моделях, то помните, что они отличаются от детских. Поэтому дарить ребенку слишком большой крестик не стоит, найдите маленькие и аккуратные.

Помните о сочетании с цепочкой или ювелирным шнурком. Они должны подходить друг другу по материалам. Если это серебряный крестик, то и цепочка должна быть такой. Что касается ювелирного шнурка, то тут должны присутствовать вставки из серебра.

Эти простые правила значительно облегчат выбор при поиске особого изделия для самых близких. И помните еще о таком моменте: после того как заказали крестик в интернет-магазине «Оникс», его нужно освятить. Потом можете спокойно дарить. Делайте близким особенные презенты от чистого сердца.