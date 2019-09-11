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Дельные советы от «Оникс», как подобрать женский серебряный крестик
Ювелирный ассортимент просто не знает границ. Каких только вещей там не найдете. Особенно здесь выделяются сакральные вещи. Их носят не просто так. Это же символ Веры. Хотя находятся и декоративные аксессуары.
Последние, кстати, больше по душе дамам. Мужчины к ним относятся равнодушно. Вот и решили собрать для вас информацию, чем женский серебряный крестик отличается от мужского. Интернет-магазин «Оникс» попробует в этом помочь.
Как отличить между собой крестики?
Если так разобраться, то слишком больших отличий нет. Дело только в оформлении.
Мужские изделия более массивные. Длина может быть в среднем 4-5 см. Дамы же предпочитают аккуратные варианты, гораздо меньше по длине. Хотя никто не запрещает носить и массивные.
Теперь поговорим о декоре. Наличие завитков, ажурных элементов – все это больше подходит женским моделям. Что касается мужских, максимум скромности и простоты.
Если так посудить, существенной разницы нет. Есть даже некоторые крестики, которые сложно назвать чисто мужскими или женскими, поскольку они всем подходят.
С этим разобрались. А теперь давайте несколько слов скажем, как же выбрать эту сакральную вещь.
Поскольку с драгоценным металлом определились, подумайте, это будет классический вариант или с покрытием. Например, эффекта старины добавляет чернение. Также не стоит забывать о позолоте. Ею может быть покрыты лишь некоторые элементы или вся поверхность.
Дальше вы должны убедиться, что изделие полностью отвечает католическим или православным требованиям. Есть некоторые моменты отличия, о которых всегда нужно помнить.
Раз уже заговорили о взрослых моделях, то помните, что они отличаются от детских. Поэтому дарить ребенку слишком большой крестик не стоит, найдите маленькие и аккуратные.
Помните о сочетании с цепочкой или ювелирным шнурком. Они должны подходить друг другу по материалам. Если это серебряный крестик, то и цепочка должна быть такой. Что касается ювелирного шнурка, то тут должны присутствовать вставки из серебра.
Эти простые правила значительно облегчат выбор при поиске особого изделия для самых близких. И помните еще о таком моменте: после того как заказали крестик в интернет-магазине «Оникс», его нужно освятить. Потом можете спокойно дарить. Делайте близким особенные презенты от чистого сердца.
Теги: Донбасс, ювелирные изделия, украшение, серебро
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