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Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды
11.09.2019 10:33
Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.
На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.
Теги: Донбасс, солнце, тепло, прогноз погоды
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