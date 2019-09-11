Между летом и осенью: озвучен свежий прогноз погоды

11.09.2019 10:33

Согласно данным Погода УНИАН, 11 сентября в Украине сохранится теплая погода.

На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +13°, днем до +29°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +8°, днем до +27°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +8°, днем до +27°. В центре без осадков, температура ночью до +11°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 11 сентября - Иоанна Крестителя, усекновение головы. Ивана Головосека. Это период последних гроз. На Иоанна Предтечи гремит гром - на долгую и теплую весну. На Иоанна Крестителя журавли потянулись на юг - к ранней зиме.