«Минск-3» или мир за полгода: Возможны ли подвижки по Донбассу

11.09.2019 10:55

Украина в рамках выполнения Минских соглашений может ужесточить свою внешнюю политику и переписать договоренности. Такое мнение высказал научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань, пишут Донецкие новости.

Он отметил, что Запад и Россия продолжают оказывать давление на украинские власти в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе на приемлемых для Кремля политических условиях, а в Украине общество готово не на все компромиссы для этого и власти должны учитывать это.

«Можно ставить вопрос нашим западным партнерам: "Вы хотите прорыва, хорошо, давайте перепишем "Минск-2", давайте это будет "Минск-3". Мы там иначе пропишем некоторые вещи. "Минск-2" хуже, чем "Минск-1", потому что там были более конкретно прописаны невыгодные нам вещи, но нам удавалось это саботировать. А сейчас я не знаю, как будет», – рассуждает Гарань.

«Давать советы легко, но я думаю, что основная линия должна была бы выглядеть так: контроль над границей нужно закрывать – это ключевая вещь. Если мы соглашаемся, что не контролируем границу на какой-то определенный период, нужно тогда вводить международный контроль», – продолжил эксперт.

По его словам, также спорной остается «формула Штайнмайера» в вопросе проведения местных выборов на неподконтрольном украинским властям Донбассе, а для их проведения должен быть переходный период для восстановления контроля украинских властей над территорией, который может оказаться достаточно длительным.

«У нас есть примеры примирения. Это мирный процесс Израиль – Палестина, который застопорился, но все равно прошел очень большой путь, а как успешный процесс – это Северная Ирландия. У нас есть примеры ЮАР также. Но нужно выделить ключевые вещи – это контроль над границей. Тогда мы получим возможность уже спокойно разговаривать и спокойно думать, как это сделать. Но это общие вещи. Мы понимаем, что дьявол кроется в мелочах», – отметил Гарань.

Научный директор Фонда «Демократические инициативы» опасается, что президент России Владимир Путин может «переиграть» украинское руководство в вопросе выполнения Минских соглашений, которое пытаются ускорить и Украина, и Запад. В этом контексте он напомнил заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сделанное в парламенте накануне его назначения на эту должность.

«Не так важно, как мы это будем делать – путем привлечения миротворческих миссий или путем выполнения Минских договоренностей. Критически важно другое – у нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу на этот полугодовой срок», – заявил Пристайко 29 августа.

«Для меня это высказывание – загадочно. Я не понимаю, откуда взялась эта дата – полгода… Один из вариантов – это может означать, что, если за полгода мы ничего не добьемся, позиция Украины может стать более жесткой. Это один из вариантов. Мы сможем сказать, что Минские соглашения не работают. Но этот вариант очень сложный. Тогда возникает вопрос: если мы хотим идти на компромиссы, двигаться вперед, зачем мы ставим себе сроки? Как только мы ставим себе сроки, мы даем козыри нашим оппонентам, которые будут давить на нас», – прокомментировал научный директор Фонда «Демократические инициативы».

Социолог рассказал, что согласно опросу, большинство украинцев не поддерживают политическую часть Минских договоренностей, в том числе избиратели, голосовавшие за партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Эксперт убежден, что некоторые компромиссы по Донбассу возможны, потому что воспринимаются в украинском обществе, например, частичная амнистия для сторонников «Л-ДНР».