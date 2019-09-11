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Минветеранов плюс МинВОТ: «против» и «за» объединения министерств
В новом Кабмине больше нет отдельного Министерства по делам ветеранов. Его объединили с Министерством временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ). И теперь все эти направления будет представлять единое министерство под руководством Оксаны Коляды. Слияние ведомств вызвало немало вопросов и критики со стороны как самих ветеранов, так и экспертов, которые поставили под сомнение такую оптимизацию в условиях войны. Как новая власть аргументирует свое решение и какие риски оно несет, анализировали наши эксперты.
Аргументы «против»
По состоянию на 1 июля 2019 года, 370 тысяч человек имеют статус участника боевых действий. По закону, их интересами должно заниматься министерство по делам ветеранов, которое заработало в начале года. За это время ведомство успело укомплектовать штат, начать несколько программ социализации ветеранов к мирной жизни и дать старт созданию Единого государственного реестра ветеранов войны.
Между тем Министерство оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц работает с 2016 года. За время своей работы ведомство выплатило более 17 млн гривен помощи семьям политзаключенных и военнопленных, разработало 14 санкционных пакетов в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии.
Оценивая результаты работы министерств, эксперты отмечают, что они имеют совершенно разные задачи и миссию. Поэтому их объединение может свести на нет достижения каждого из них.
«Объединение приведет на самом деле к нивелированию ветеранов. Как бы это не казалось сейчас невозможным, именно это и произойдет. Нельзя соединять ветеранов, потому что там совсем другая государственная политика должна формироваться, в отличие от государственной политики по отношению к гражданам, которые находятся сегодня на временно оккупированных территориях», – уверена бывший министр по делам ветеранов Ирина Фриз.
Критикуют объединение также в ветеранских организациях, подчеркивая, что ветераны и переселенцы – это совершенно разные целевые аудитории для государственной политики.
«Ветераны выступают категорически против такого объединения, считая разными стратегические задачи каждого из направлений, которые теперь объединены под одной крышей», – говорится в официальном заявлении Совета ветеранов Украины.
Кроме того, эксперты говорят, что создание нового министерства приведет к тому, что чиновники будут больше заниматься административной работой, а не помощью ветеранам и переселенцам.
«В прошлом году ветеранские сообщества, активисты и эксперты приложили огромные усилия для создания министерства ветеранов. Мы сделали это, чтобы проблемы людей, которые защищали страну от российской агрессии, были в фокусе работы чиновников. Решение об объединении министерств отбрасывает нас на несколько лет назад, ведь теперь работники двух новых институтов будут заниматься административными вопросами, а не проблемами ветеранов, переселенцев и граждан, оставшихся на оккупированных Россией территориях», – считает депутат фракции «Голос» Леся Василенко.
Аргументы «за»
Сторонники объединения утверждают, что проблематика министерств все же близка. Ведь согласно с европейским подходом, «пострадавшие от войны» – это общая категория населения, которая включает в себя как переселенцев, так и участников боевых действий, которые получили травмы или инвалидности. Кроме этого, в будущем объединение упростит взаимодействие между министерством и людьми.
«В результате объединения министерств будет сокращен штат, а это значит, что появится возможность уменьшить бюрократизм. Упростятся связи уровня «государство – гражданин», «государство – предприниматель», что позволит органам власти выполнять прежде всего сервисные функции», – предполагает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Эксперты отмечают, что важно не количество министерств, а качество политики.
«Отношение власти к решению насущных проблем зависит не от сотворения ответственных за проблемы министерств, а от политики, которую проводит власть», –подчеркивает экономист и экс-депутат Виктор Пинзеник.
В новосозданном министерстве обещают, что в своей работе будут опираться на достижения своих предшественников, в частности, что касается переселенцев.
«Хорошей новостью является то, что начинать с «нуля» не придется. Несмотря на минимальную активность МинВОТ необходимые наработки, международная поддержка и эксперты у нового министра уже есть. Главное – не заблудиться и в полной мере воспользоваться своей политической волей», – уверяет министр Оксана Коляда.
Перед новым объединенным министерством стоит немало сложных задач. Еще на старте важно определиться с приоритетами и выработать политику по каждому из направлений. Кроме того, необходимо сохранить связь с ветеранским сообществом и уметь к нему прислушиваться.
Теги: Донбасс, министерство, объединение, ветераны
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