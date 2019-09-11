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На складах Минобороны в Калиновке гремят взрывы

11.09.2019 16:10
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На складах Минобороны в Калиновке гремят взрывы

На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло 4 взрыва. Пострадавших нет.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства, передает УНИАН.
«Произошло задымление на территории технического арсенала, пострадавших нет, сейчас там работают все службы», - сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.



Теги: Донбасс, Министерство обороны, Винницкая область, склад, взрывы
 
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