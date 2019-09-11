На смену фельдшерам. Кто такие парамедики?

11.09.2019 13:26

В конце августа правительство утвердило новый состав бригад экстренной медицинской помощи. Теперь помогать врачам будут не медсестры и фельдшеры, а парамедики, о которых украинцы пока знают только понаслышке. Какую квалификацию будут иметь парамедики и чем они отличаются от обычных врачей, узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Специалисты экстренной помощи

По данным Минздрава, парамедик – это специалист с высшим медицинским образованием, который специализируется на оказании экстренной медицинской помощи (ЭМП). Такой специалист может спасти жизнь человека до его госпитализации.

В обязанности парамедика входят обзор пострадавшего, диагностика его состояния, оказание неотложной медицинской помощи и своевременная транспортировка в больницу.

В ведомстве отмечают, что квалификация парамедика выше, чем медицинской сестры или фельдшера. В его компетенции – сложные медицинские манипуляции. В частности, искусственная вентиляция легких. Кроме того, парамедик умеет снимать и интерпретировать кардиограмму, проводить аппаратную дефибриляцию и другие медицинские вмешательства. Преимущественно фельдшеры таких действий не предпринимают.

«Фельдшер имеет те знания, которые получил во время учебы в колледже. Они в основном направлены на диагностику и лечение, чем на спасение жизни. Если такая бригада выезжает на экстренный случай, то она не может реализовать большинство протоколов по медицине неотложных состояний и жизни пациента остается под угрозой», – отмечает один из инициаторов обучения парамедиков в Украине, профессор Арсен Гудыма и добавляет, что главная задача «скорой» – довезти пострадавшего в профильное учреждение живым.

Основательная теория и практика

Профессия парамедик появилась в украинском классификаторе в 2017 году. А уже в 2018 году 50 первых студентов поступили на специальность «Парамедик» в Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского и Черкасскую медицинскую академию.

Студенты-парамедики будут учиться 3 года, а по завершению получат диплом бакалавра. Особенности подготовки заключаются в фундаментальных практических занятиях, кроме обязательной медицинской теории. Студентам моделируют различные неотложные состояния, чтобы они научились быстро действовать в любой ситуации. Для этого университеты используют специальные симуляторные центры.

Кроме подготовки студентов, в Украине также продолжается программа по обучению инструкторов-парамедиков, которые будут помогать переквалифицироваться фельдшерам и медсестрам в регионах. Украинцев готовят международные профессионалы экстренной помощи из США, Польши и Литвы на базе Тернопольского государственного медицинского университета.

В проекте принимают участие медики из Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областей и города Киева. Сейчас уже 17 участников получили квалификацию «парамедик», 7 сдали экзамены на инструкторов по экстренной помощи, а еще 24 проходят подготовку.

Когда в Украине появятся парамедики?

Согласно правительственному приказу, с 1 января 2025 фельдшеры и медсестры, которые работают в бригадах экстренной медицинской помощи, должны будут иметь квалификацию «парамедик». К тому времени будут работать параллельно 3 бригады экстренной помощи: врачебные, фельдшерские и парамедиков.

Бригада парамедиков будет состоять из одного парамедика и экстренного медицинского техника. Медицинскими техниками станут водители «скорых». Как рассказали в Минздраве, экстренный медицинский техник – это человек без медицинского образования, который прошел специализированную подготовку. Они будут помогать врачам и парамедикам оказывать профессиональную медицинскую помощь пациенту.

«Каждый работник сферы здравоохранения, каждый парамедик должен оперировать теоретическим и критическим мышлением – это вопрос жизни и смерти. Это фактически 3-секундные решения, основанные на ситуационной осведомленности», – убежден американский эксперт ЭМП, парамедик Джон Кристенсен, который учит украинских медиков.

В ведомстве обещают, что парамедики будут получать более высокую зарплату, чем фельдшеры и медсестры, и смогут профессионально спасать жизни пациентов.