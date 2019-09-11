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Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса
В Украине на сегодня пенсионерам, которые переселились с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, для продолжения выплат важно лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где пенсионер зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и фактически пребывает (проживает). Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Киевской области, сегодня, 11 сентября, передают Донецкие новости.
Так, гражданин пишет заявление в пенсионную службу, которая в свою очередь обращается в орган соцзащиты, где подтверждают статус заявителя. Потом по решению комиссии впервые назначают или продолжают выплачивать пенсию.
Отмечается, что у переселенца не всегда достаточно документов (часто нет подтверждающих пенсионный стаж бумажных вариантов и их негде взять), поэтому в пенсионной службе при оформлении пенсии руководствуются электронными пенсионными сведениями о человеке из персонифицированной базы, создаваемой с 2000 года. На основании этой информации осуществляются начисления и перерасчеты.
Пенсионеру, переехавшему на подконтрольную территорию и зарегистрированному как ВПЛ, на сегодня в отделение ПФУ необходимо предоставить следующие документы:
заявление о запросе пенсионного дела;
справку о взятии на учет ВПЛ, выданную структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения (в соответствии с постановлением Кабмина от 1 октября 2014 года № 509);
копии документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки о присвоении идентификационного номера (при наличии такового);
заявление о перерасчете пенсии на счет «Ощадбанка» (для лиц с инвалидностью І группы и лиц, которые по решению ВКК не способны самообслуживаться без посторонней помощи);
письменное заявление о выплате пенсии через отделения «Укрпочты».
Как сообщалось ранее, Постановление Кабинета министров Украины №788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины», утвержденное 21 августа 2019 года, несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам.
Теги: Донбасс, переселенцы, пенсии
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