Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса

11.09.2019 22:06

В Украине на сегодня пенсионерам, которые переселились с временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, для продолжения выплат важно лично обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ), где пенсионер зарегистрирован как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ) и фактически пребывает (проживает). Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Киевской области, сегодня, 11 сентября, передают Донецкие новости.

Так, гражданин пишет заявление в пенсионную службу, которая в свою очередь обращается в орган соцзащиты, где подтверждают статус заявителя. Потом по решению комиссии впервые назначают или продолжают выплачивать пенсию.

Отмечается, что у переселенца не всегда достаточно документов (часто нет подтверждающих пенсионный стаж бумажных вариантов и их негде взять), поэтому в пенсионной службе при оформлении пенсии руководствуются электронными пенсионными сведениями о человеке из персонифицированной базы, создаваемой с 2000 года. На основании этой информации осуществляются начисления и перерасчеты.

Пенсионеру, переехавшему на подконтрольную территорию и зарегистрированному как ВПЛ, на сегодня в отделение ПФУ необходимо предоставить следующие документы:

заявление о запросе пенсионного дела;

справку о взятии на учет ВПЛ, выданную структурным подразделением по вопросам соцзащиты населения (в соответствии с постановлением Кабмина от 1 октября 2014 года № 509);

копии документов: паспорта, пенсионного удостоверения, справки о присвоении идентификационного номера (при наличии такового);

заявление о перерасчете пенсии на счет «Ощадбанка» (для лиц с инвалидностью І группы и лиц, которые по решению ВКК не способны самообслуживаться без посторонней помощи);

письменное заявление о выплате пенсии через отделения «Укрпочты».

Как сообщалось ранее, Постановление Кабинета министров Украины №788 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины», утвержденное 21 августа 2019 года, несет новые угрозы переселенцам-пенсионерам.