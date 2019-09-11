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Соловьев рассказал, что сделает Шойгу, если Украина "дернется в Крым" на танках
11.09.2019 16:31
Одиозный российский пропагандист Владимир Соловьев бросился угрожать Украине и режиссеру Олегу Сенцову после его метафоры о возвращении в Крым на танках.
В прямом эфире своего ток-шоу Соловьев рассказал, чем для Украины и Сенцова лично окончится попытка вернуть Крым танками, передает dialog.
Пропагандист утверждает, что если Украина дернется, российские военные предпримут ответные меры. При этом захваченных в плен россияне отправят в цепях на полуостров на каторжные работы.
Журналисты напомнили, что после пресс-конференции Сенцова в Киеве и слов о возвращении в Крым у россиян началась настоящая истерика.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, конференция, прямой эфир, танки, Олег Сенцов
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