Украинцы заплатят за отопление, даже если в квартирах нет батарей: решение Верховного суда

11.09.2019 21:19

Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги, в том числе, отопление, даже если в их квартирах нет батарей. Отключить отдельную квартиру многоквартирного дома от тепловой сети невозможно. Об этом со ссылкой на решение Кассационного хозяйственного суда пишет "Юрлига".

Так, Кассационный хозяйственный суд 19 августа 2019 года вынес решение №226/1437/16-ц, которым постановил, что самовольное отключение от системы централизованного теплоснабжения не является основанием для освобождения от платы за услуги.

Сообщается, что в августе 2016 года коммунальное предприятие обратилось в суд с иском, в котором просило взыскать с ответчика в пользу истца, с учетом субсидии, 4 032,78 грн задолженности по тепловой энергии за период с 1 октября 2014 года по 1 мая 2016 года, 3 % годовых в сумме 62,47 грн. инфляционные убытки в сумме 419,35 грн.

Квартира ответчика находится в многоквартирном доме, присоединенном к системе централизованного теплоснабжения, потому он является потребителем жилищно-коммунальных услуг. Между коммунальным предприятием и ответчиком установились фактические договорные отношения по поводу предоставления тепловой энергии на основании открытого лицевого счета.

Ответчик обратился в суд со встречным иском о признании договора разорванным, уточнив, что в июне-июле 2008 года в его и инспектора по жилью присутствии двое слесарей сняли все батареи в его квартире и поставили перемычки. Поскольку с июня 2008 года ему не оказываются услуги по теплоснабжению в связи с отсутствием в его квартире приборов отопления, он считает, что договор был остановлен из-за прекращения предоставления услуг по теплоснабжению, а потому просил его иск удовлетворить.

Местный суд исковые требования коммунального предприятия удовлетворил. В удовлетворении встречного иска отказал. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

В кассационной жалобе должник просил отменить решение местного суда и определение апелляционного суда, и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение. Кассационный хозяйственный суд оставил жалобу лица без удовлетворения, учитывая следующее.

Приказом Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства № 169 были внесены изменения, делающие невозможным отключение от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения отдельных квартир в многоквартирном доме и позволяющие такое отключение лишь относительно дома в целом.

Материалы дела не содержат соответствующую проектную документацию, удостоверяющую факт отключения квартиры ответчика от сети централизованного теплоснабжения и доказательств непредоставления ему услуг по снабжению тепла.

Вместе с тем, суды установили, что с 2008 года в квартире ответчика отсутствуют батареи, однако это не является доказательством отключения его квартиры от сети централизованного теплоснабжения и доказательством непредоставления ему услуг по снабжению тепла.

Суды не установили и материалы дела не содержат доказательства обращения лица в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением об отключении его квартиры от сети теплоснабжения.

В соответствии с Законом "О теплоснабжении" местная (распределительная) тепловая сеть - совокупность энергетических установок, оборудования и трубопроводов, обеспечивающая транспортировку теплоносителя от источника тепловой энергии, центрального теплового пункта или магистральной тепловой сети к тепловому вводу потребителя.

Согласно Правилу №630 точками распределения в многоквартирном доме, в которых осуществляется передача услуги централизованного отопления от исполнителя потребителю, является ответвление от стояков в пределах квартиры.

Подведение централизованного отопления к стояку в пределах квартиры лица свидетельствует о выполнении услуг. Таким образом, истец выполнил свои обязательства относительно предоставления услуг по централизованному отоплению, а ответчик, независимо от потребления этой услуги или отказа от ее потребления, обязан оплатить оказанные услуги. В случае намерения потребителя не получать соответствующие услуги он не лишен возможности в предусмотренный законом способ провести отключение квартиры от сети теплоснабжения. Самовольное отключение от указанной сети не является основанием для освобождения от платы за услуги.