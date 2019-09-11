Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Антарктиде украинские полярники нашли гигантский подледный мир и перо неизвестной птицы

11.09.2019 18:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Антарктиде украинские полярники нашли гигантский подледный мир и перо неизвестной птицы

Украинским специалистам удалось засвидетельствовать наличие подледного мира в Антарктиде. Исследователи изрядно удивили мировое сообщество выявлением потерянной пещеры на самом суровом и таинственном материке Голубой планеты.

Более того, ученым удалось развенчать миф о малых габаритах подледного мира, так как он в 3-кратном размере превышал ранее предложенные сведения. Об этом сообщает издание "Диалог.UA".

Прежде в Антарктиде нашли участок, где два миллиона лет не было осадков. В поисках принимали участие ученые 24-й украинской антарктической экспедиции. В настоящий момент они находятся на станции ʺАкадемик Вернадскийʺ в Антарктиде. Примечательным является тот факт, что в этой системе располагаются реки и озера. Трудности в открытии добавляло наличие заваленного ледяными глыбами и снегом главного входа в пещеру. Согласно предварительным подсчетам, длина коридоров в подледном мире достигает отметки в 200 метров. Спустившись немного ниже, специалисты наткнулись на зал, высота которого равнялась 12 метрам, а вширь была на 4 единицы меньше. Именно здесь украинским полярникам удалось открыть реку и два озера. Затем украинские ученые шокировали выявлением пера создания, о происхождении которого ничего не известно мировой науке.



Теги: Украина, Донбасс, украинцы, лед, полярник, пещера, экспедиция, птица, Антарктида
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх