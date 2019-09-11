В Антарктиде украинские полярники нашли гигантский подледный мир и перо неизвестной птицы

11.09.2019 18:25

Украинским специалистам удалось засвидетельствовать наличие подледного мира в Антарктиде. Исследователи изрядно удивили мировое сообщество выявлением потерянной пещеры на самом суровом и таинственном материке Голубой планеты.

Более того, ученым удалось развенчать миф о малых габаритах подледного мира, так как он в 3-кратном размере превышал ранее предложенные сведения. Об этом сообщает издание "Диалог.UA".

Прежде в Антарктиде нашли участок, где два миллиона лет не было осадков. В поисках принимали участие ученые 24-й украинской антарктической экспедиции. В настоящий момент они находятся на станции ʺАкадемик Вернадскийʺ в Антарктиде. Примечательным является тот факт, что в этой системе располагаются реки и озера. Трудности в открытии добавляло наличие заваленного ледяными глыбами и снегом главного входа в пещеру. Согласно предварительным подсчетам, длина коридоров в подледном мире достигает отметки в 200 метров. Спустившись немного ниже, специалисты наткнулись на зал, высота которого равнялась 12 метрам, а вширь была на 4 единицы меньше. Именно здесь украинским полярникам удалось открыть реку и два озера. Затем украинские ученые шокировали выявлением пера создания, о происхождении которого ничего не известно мировой науке.