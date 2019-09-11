Зеленский выполнил свое первое обещание: президент официально подписал исторический указ

11.09.2019 19:27

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховной Рады.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на сообщение на сайте украинского Парламента, передает dialog.

В опубликованных материалах сообщается, что сегодня документ был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства. Журналисты отметили, что неприкосновенность была ликвидирована в связи с изъятием из 80-й статьи Конституции двух частей. Именно в них шла речь по неприкосновенности депутатов. Согласно обновленной редакции закона с 1 января будущего года для привлечения депутатов к уголовной и административной ответственности разрешительных решений Парламента больше не требуется.