Бунт вспыхнул в Киеве, разъяренная толпа кинулась на рельсы: что происходит

12.09.2019 14:42

Пассажиры недовольны качеством перевозки на городской электричке

Утром 12 сентября на станции «Троещина-2» в Киеве было заблокировано движение городской электрички. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

В материале говорится, что протест людей был вызван неудовлетворенностью качеством перевозки.

Так, по техническим причинам сегодня утром было отменено 12 рейсов утренней электрички. При этом в пресс-службе «Киевпастранс» не стали уточнять, о каких именно поломках идет речь.

В свою очередь, недовольные люди перекрыли путь на станции «Троещина-2». Их не устраивает то, что электричка ходит не по расписанию, а часть ее рейсов и вовсе отменена. Помимо этого, поезд имеет недостаточное количество вагонов и неисправные двери.

«У людей, которые вынуждены пользоваться городской электричкой, лопнуло терпение и вблизи станции «Троещина-2″ они полностью заблокировали ее движение. Причины: электричка ездит не по расписанию; вместо шести вагонов приезжает четыре; часть дверей в электричке не открывается; той электрички, что приезжает мало для всех желающих; часть рейсов вообще отменены», — говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, как на станции между людьми возник конфликт. Мужчина требует от протестующих освободить колею, чтобы электричка могла доставить его на работу. Впрочем, протестующие не изменили своей позиции и попытались ее объяснить.

Источник: https://kiev.politeka.net