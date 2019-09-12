Холод ночью и жара днём: Синоптики рассказали о переменчивой погоде

12.09.2019 11:31

12 сентября, в четверг, в Украине прогнозируется довольно комфортная погода в дневные часы, однако в ночь на пятницу температура воздуха резко снизится. Как информирует replyua.net, согласно последнему прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни в страну придёт похолодание.



Однако сегодня жители большинства регионов смогут насладиться ясной и тёплой погодой. В большинстве областей днём воздух будет прогреваться до 24-28 градусов. При этом синоптики предупреждают, что ночью столбик термометра опустится до отметки 8-10 градусов. Тепло в ночные часы пока будет сохраняться только в южных областях.



Сегодня в Киеве будет очень тепло и солнечно. Днём синоптики обещают до 28 градусов со знаком плюс, однако в ночные часы температура может упасть до 11 градусов. Напомним, что ранее синоптики предупреждали о похолодании после 15 сентября. В то же время синоптики прогнозируют, что в октябре ещё будет очень много теплых и солнечных дней.