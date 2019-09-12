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Киев приступил к переговорам по возвращению захваченных РФ украинских кораблей

12.09.2019 21:31
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Командир дивизиона 3-х захваченных Россией кораблей Военно-морских сил Денис Гриценко заявляет, что начаты переговоры об их возвращении, после того, как всех 24 украинских моряков вернули в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Насколько мне известно, сейчас продолжаются переговоры по возврату катеров", - заявил капитан.

Гриценко считает, что РФ вернет катеры по примеру возврата украинских кораблей, захваченных во время аннексии Крыма в 2014 году, то есть экипаж прибудет на полуостров, выведет корабли в 12-мильную зону и перегонит в Украину.

Как сообщалось ранее, Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам.

В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен 25 ноября 2018 года около Керченского пролива.

Ранее захваченные Россией украинские катера нашли спрятанными в глубине порта Керчи.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, возвращение, захват, корабль
 
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