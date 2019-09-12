Кличко проводит консультации относительно роспуска Киевсовета

12.09.2019 15:30

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о проведении консультации по вопросу досрочного прекращения полномочий Киевсовета. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Столичный глава отметил:

«Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва».

В КГГА уточнили, что Кличко сделал соответствующее заявление перед началом пленарного заседания Киевсовета, не собравшго кворума.

Источник: https://donpress.com