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Кличко проводит консультации относительно роспуска Киевсовета

12.09.2019 15:30
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Кличко проводит консультации относительно роспуска Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о проведении консультации по вопросу досрочного прекращения полномочий Киевсовета. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Столичный глава отметил:

«Я инициирую консультации с главами депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета VIII созыва».

В КГГА уточнили, что Кличко сделал соответствующее заявление перед началом пленарного заседания Киевсовета, не собравшго кворума.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, мэр, Кличко
 
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