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Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры

12.09.2019 09:35
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Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры

Отравление шаурмой в Киеве набирает обороты, по состоянию на 11 сентября к медикам обратились почти полсотни людей

10 сентября в Киеве было зарегистрировано уже 49 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, которые связаны с употреблением шаурмы. 12 из заболевших – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы Киева.

“По результатам проведенных инспекций 4 МАФов, с потреблением продукции которых связывают свое заболевание пострадавшие, всем субъектам хозяйствования выдано Предписание об устранении нарушения требований законодательства и принятые Решения о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов”, – сказано в сообщении.

Помимо этого, проводится инспектирование пятого МАФа, продукция которого, скорее всего, также привела к заболеванием острой кишечной инфекцией.

Сообщения об отравлении шаурмой начали поступать киевским врачам 2 сентября. Предварительно, студенты покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской в Соломенском районе столицы.

Источник: https://kiev.politeka.net 



Теги: Донбасс, Киев, отравление, шаурма
 
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