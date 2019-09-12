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Нардепы из «Слуги народа» не смогли ответить, за какие законопроекты будут голосовать

12.09.2019 13:25
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Народные депутаты в кулуарах Верховной Рады пообщались с журналистами.

В частности, вопросы о повестке дня задала парламентариям журналистка Даша Счастливая.

Однако народные избранники так и не смогли ответить, за какие законопроекты будут голосовать в Раде.

«Вы знаете, я сейчас вам не готов сказать. Еще буду пересматривать повестку, еще раз ее перечитывать. Потому что буквально вчера получил повестку дня», — сказал парламентарий из партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Верховная Рада, Слуга народа
 
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