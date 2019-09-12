Новые «ДНР» в Украине: у Путина ошарашили словами о захвате Одессы и Харькова

12.09.2019 10:45

У Владимира Путина разразились новыми бредовыми угрозами в адрес Украины

Соответствующее заявление в эфире пропагандистского телеканала сделал один из главных адептов Кремля Владимир Соловьев.

Так, топ-пропагандист Владимира Путина пригрозил созданием новых оккупационных «народных республик» на территории Украины.

В эфире ток-шоу подставной украинский эксперт Александр Охрименко, который является частым гостем пропагандистов РФ, начал продвигать идею необходимости признания Россией «Л/ДНР» якобы ради спасения Украины от абхазского сценария.

Было бы хорошо, чтобы Путин признал «ДНР» и «ЛНР» и включил в Евразийский союз. Абхазский вариант! Да, действительно, это решило бы массу экономических проблем. Я думаю, на каком-то этапе российская власть придет к этому и может заключить договор о дружбе, экономическом сотрудничестве и так дальше. Такое будет, но не завтра, не послезавтра, а через какое-то время», – заявил якобы «украинский эксперт» Охрименко.

После чего Владимир Соловьев зацепился за последнюю фразу Охрименко и начал сыпать своими угрозами о масштабной оккупации Украины российскими войсками.

«Вы имеете в виду, когда «Одесская народная республика», «Харьковская народная республика»? А «Русинская народная республика» может подняться? А вы в 2004 году могли себе представить, что будут «ДНР» и «ЛНР»? А в 2008? А в 2012? Тогда что же вы так быстро отказываетесь от «Ивано-Франковской народной республики», Харьковской народной республики», «Одесской народной республики»?» – язвительно задался вопросом топ-пропагандист Кремля.

Ранее мы сообщали о том, что у Владимира Путина открыто угрожают полной оккупацией Украины. Свои больные фантазии в эфире пропагандистского телеканала «Россия 1» озвучил один из главных адептов Кремля Владимир Соловьев, который открыто поддерживает агрессию РФ в Украине

В частности, топ-пропагандист Кремля нагло пригрозил Украине поглощением Российской Федерацией и «полным исчезновением как государства». К таких словам Владимира Соловьева подтолкнул спич постоянного гостя его эфиров, украинца Василия Вакарова.

Так, один из главных адептов Кремля в прямом эфире заявил, что если слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе от «Лиссабона до Владивостока» станут реальностью, то якобы «территориальная целостность Украины восстановится сама собой», намекая, таким образом, на полную оккупацию нашего государства.

Источник: https://politeka.net