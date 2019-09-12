Оборонный план Украины будет утверждать Зеленский

12.09.2019 15:00

Парламентарии планируют поручить главе государства утверждать структуру плана обороны и план обороны Украины.

Как передает replyua.net, проект закона соответствующего содержания № 1011 депутаты Верховной Рады поддержали сегодня за основу. В соответствии с законопроектом, президент по представлению Кабмина будет утверждать не только военно-административное деление территории, но и структуру плана обороны Украины и непосредственно план обороны Украины. Порядок разработки плана обороны должен определить Кабинет министров.



В законе «Об обороне Украины» планируют предусмотреть, что план обороны Украины является совокупностью документов, определяющим содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных, других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и ее защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.



Ранее стало известно, что сегодня ВР дала «евробляхерам» последнюю отсрочку.