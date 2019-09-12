Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней

12.09.2019 19:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Рада применения штрафов для владельцев авто на еврономерахотсрочила на 90 дней.

Парламент Украины приняв законопроект № 1030, сообщает «112 Украина».

Данный законопроект предлагает продлить на 90 дней (до 19 ноября) срок вступления в силу норм о штрафах для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, штраф, автомобиль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх