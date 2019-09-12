Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней

12.09.2019 19:05

Рада применения штрафов для владельцев авто на еврономерахотсрочила на 90 дней.

Парламент Украины приняв законопроект № 1030, сообщает «112 Украина».

Данный законопроект предлагает продлить на 90 дней (до 19 ноября) срок вступления в силу норм о штрафах для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах.

Источник: https://donpress.com