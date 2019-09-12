Пятница 13: приметы и запреты

12.09.2019 17:48

В 2019 году будет две пятницы 13 - в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры, пишут Подробности.

Почему пятница 13 - опасный день

Удивительно, но примета про пятницу 13 существует не так давно. В ней объединились два суеверия: про "нехороший день" пятницу и про несчастливое число 13.

Во многих странах число 13 считали приносящим беду, иногда даже пропускали 13 этаж, дом или апартаменты в отеле, и сразу после 12 шел 14 номер. История помнит много роковых совпадений, связанных с этими двумя вещами: пятым днем недели и чертовой дюжиной.

Однако не все так однозначно. К примеру, многие нумерологи призывают не демонизировать число 13 и не преувеличивать опасность подобных пятниц. Даже если энергетика этого дня действительно оставляет желать лучшего, проблем можно избежать.

Как провести пятницу 13

В первую очередь важно настроиться только на хорошее. Многие неприятности мы притягиваем к себе сами, когда заранее волнуемся, боимся, накручиваем себя, переживаем, повышаем себе уровень стресса и сочиняем дурные предчувствия на пустом месте. Вместо этого необходимо воспользоваться аффирмациями на привлечение успеха, послушать поднимающую настроение музыку с утра.

Если от суеверного страха избавиться не выходит, лучше не бороться с собой, а сделать себе талисман на удачу. Зарядив его своей энергетикой, вы обеспечите себе щит против неприятностей. С таким же результатом можно воспользоваться советами для укрепления биополя.

В сентябре на пятницу 13 выпадает довольно гармоничный аспект Солнца и Плутона. Он сулит равновесие, спокойствие, отсутствие резких перемен. Правда, вероятен некоторый застой, даже вялость. Но сложно не согласиться с тем, что это не самый опасный риск.

Приметы в пятницу 13