- Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней19:05
- Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти18:45
- Пятница 13: приметы и запреты17:48
- Правительство подготовило украинцам "двойное" повышение пенсий17:21
- Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали17:03
- Скандал в Минобороны: потеряли 37 млн, у Зеленского пошли в атаку16:38
- «Путин всем голову снесет»: российский ученый прокомментировал меры безопасности на Крымском мосту16:02
- Пушилин объяснил, чего он ждет от Украины15:48
- Кличко проводит консультации относительно роспуска Киевсовета15:30
- Новоиспеченные родители начали получать «дополненные» беби-боксы15:16
Пятница 13: приметы и запреты
В 2019 году будет две пятницы 13 - в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры, пишут Подробности.
Почему пятница 13 - опасный день
Удивительно, но примета про пятницу 13 существует не так давно. В ней объединились два суеверия: про "нехороший день" пятницу и про несчастливое число 13.
Во многих странах число 13 считали приносящим беду, иногда даже пропускали 13 этаж, дом или апартаменты в отеле, и сразу после 12 шел 14 номер. История помнит много роковых совпадений, связанных с этими двумя вещами: пятым днем недели и чертовой дюжиной.
Однако не все так однозначно. К примеру, многие нумерологи призывают не демонизировать число 13 и не преувеличивать опасность подобных пятниц. Даже если энергетика этого дня действительно оставляет желать лучшего, проблем можно избежать.
Как провести пятницу 13
В первую очередь важно настроиться только на хорошее. Многие неприятности мы притягиваем к себе сами, когда заранее волнуемся, боимся, накручиваем себя, переживаем, повышаем себе уровень стресса и сочиняем дурные предчувствия на пустом месте. Вместо этого необходимо воспользоваться аффирмациями на привлечение успеха, послушать поднимающую настроение музыку с утра.
Если от суеверного страха избавиться не выходит, лучше не бороться с собой, а сделать себе талисман на удачу. Зарядив его своей энергетикой, вы обеспечите себе щит против неприятностей. С таким же результатом можно воспользоваться советами для укрепления биополя.
В сентябре на пятницу 13 выпадает довольно гармоничный аспект Солнца и Плутона. Он сулит равновесие, спокойствие, отсутствие резких перемен. Правда, вероятен некоторый застой, даже вялость. Но сложно не согласиться с тем, что это не самый опасный риск.
Приметы в пятницу 13
- Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
- Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
- В такой день не следует ложиться в больницу и не следует проводить операцию, поскольку есть риск, что действия медицинского персонала не приведут к благополучному исходу.
- Современные суеверия гласят о том, что даже компьютерные вирусы становятся особенно агрессивны, в связи с чем, рекомендуется отказаться от использования гаджетов и интернета в этот день.
- Считается, что растение, которое было высажено в пятницу 13-го, не будет расти и плодоносить.
- Некоторых людей страх пятницы 13-го приводит к тому, что они отказываются от гигиены: считается, что в этот день запрещено даже стричь ногти.
- Если вы планируете сменить работу, не устраивайтесь в новое место в такой день, это может предопределить не успешный опыт.
- Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.
- В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.
- По примете, свадьба в пятницу 13-го – весьма нежелательное явление.
- Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.
- Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.
- Чтобы дурные предзнаменования пятницы 13-го не сбылись в вашей жизни, сходите в этот день в церковь.
Теги: Донбасс, приметы, пятница, 13
- Приметы на деньги: 10 событий, которые всегда сулят прибыль
- Избирательная кампания. Кризис партийного жанра
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно
- Что сделать, чтобы плохая примета не сбылась
- Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре
- Завтра, 26 января, ночью местами до 21 мороза
- «Летальные потери на Донбассе»: Армия Украины понесла тяжелые утраты из-за мощных обстрелов террористов13:02
- «Особый статус или поражение?»: Ходаковский дал прогноз по будущему ОРДО12:00
- Одесская киностудия проведет в Мариуполе кастинг актеров11:00
- Жители ОРДО остались без мобильной связи и Интернета – «Минсвязи «ДНР»08:29
- В ООС обнародовали свежие данные с передовой на Донбассе07:31
- «Цена билета неизвестна»: в ОРДО рассказали о подготовке к запуску ж/д сообщения с РФ 22:31
- Ходаковский сообщил о гибели командира разведки НВФ «Восток» 20:20
- В поселке Корсунь под Енакиево горели хозпостройки и 2 га сухой травы18:56
- В Ровеньках на шахте им. Вахрушева произошел пожар17:54
- В Донецке на шахте им. Засядько травмирован горняк17:32
- Парламент отсрочил штрафы для евробляхеров сроком на 90 дней19:05
- Соцопрос показал, как украинцы оценивают работу новой власти18:45
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Пятница 13: приметы и запреты17:48
- Правительство подготовило украинцам "двойное" повышение пенсий17:21
- Встреча «нормандской четверки»: Посол Франции озвучил важные детали17:03
- Скандал в Минобороны: потеряли 37 млн, у Зеленского пошли в атаку16:38
- В Испании создан первый в мире лифт на солнечной энергии16:30
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- «Путин всем голову снесет»: российский ученый прокомментировал меры безопасности на Крымском мосту16:02
- Медики подсказали, как снизить вред от компьютера для глаз18:17
- Медики рассказали о видах стресса и их влиянии на вес человека16:17
- Пятница, 13-е в сентябре: чем опасен именно этот день12:44
- Украина может остаться без важных лекарств10:30
- Как распознать переизбыток соли в организме: пять симптомов09:45
- Массовое отравление в Киеве достигло кошмарных масштабов: озвучены космические цифры09:35
- Медики подсказали, как вылечить простуду за два дня07:46
- В карманах нужно носить листья этих растений, это важно07:11
- Переселенцам: Как перевести пенсию с неподконтрольной территории Донбасса22:06
- Мороз розповів, про що має пам’ятати президент після голосування за імпічмент21:43
- Этот знак Зодиака называют "адвокатом дьявола"
- Ультиматум Путина Зеленскому: стали известны подробности
- Журналист росСМИ рассказали жуткую правду о «Гиви» и «Мотороле»
- Путин нанесет удар в ближайшее время, «80 тысяч головорезов уже наготове»: озвучен тревожный сценарий
- Зеленский выводит войска с Донбасса: опубликовано заявление
- Зачем нужен поезд Донецк - Москва: раскрыта причина "самодеятельности Пушилина"
- Их ничего не сломает: названы самые сильные знаки Зодиака
- У Порошенко заблокировали главную инициативу Зеленского: мечта украинцев под угрозой
- Павел Нусс сделал важное заявление: Украина на грани пропасти, нас ждет тяжелое время
- «100 грн за пачку». В Украине резко взлетят цены на сигареты: когда и на сколько