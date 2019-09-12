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Пятница 13: приметы и запреты

12.09.2019 17:48
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Пятница 13: приметы и запреты

В 2019 году будет две пятницы 13 - в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры, пишут Подробности.

Почему пятница 13 - опасный день

Удивительно, но примета про пятницу 13 существует не так давно. В ней объединились два суеверия: про "нехороший день" пятницу и про несчастливое число 13.

Во многих странах число 13 считали приносящим беду, иногда даже пропускали 13 этаж, дом или апартаменты в отеле, и сразу после 12 шел 14 номер. История помнит много роковых совпадений, связанных с этими двумя вещами: пятым днем недели и чертовой дюжиной.

Однако не все так однозначно. К примеру, многие нумерологи призывают не демонизировать число 13 и не преувеличивать опасность подобных пятниц. Даже если энергетика этого дня действительно оставляет желать лучшего, проблем можно избежать.

Как провести пятницу 13

В первую очередь важно настроиться только на хорошее. Многие неприятности мы притягиваем к себе сами, когда заранее волнуемся, боимся, накручиваем себя, переживаем, повышаем себе уровень стресса и сочиняем дурные предчувствия на пустом месте. Вместо этого необходимо воспользоваться аффирмациями на привлечение успеха, послушать поднимающую настроение музыку с утра.

Если от суеверного страха избавиться не выходит, лучше не бороться с собой, а сделать себе талисман на удачу. Зарядив его своей энергетикой, вы обеспечите себе щит против неприятностей. С таким же результатом можно воспользоваться советами для укрепления биополя.

В сентябре на пятницу 13 выпадает довольно гармоничный аспект Солнца и Плутона. Он сулит равновесие, спокойствие, отсутствие резких перемен. Правда, вероятен некоторый застой, даже вялость. Но сложно не согласиться с тем, что это не самый опасный риск.

Приметы в пятницу 13

  • Нельзя отправляться в путешествие, поскольку такая дорога будет наполнена не всегда приятными сюрпризами.
  • Считается, что в этот день случается много автомобильных аварий, поэтому водителям следует быть особенно аккуратными за рулем.
  • В такой день не следует ложиться в больницу и не следует проводить операцию, поскольку есть риск, что действия медицинского персонала не приведут к благополучному исходу.
  • Современные суеверия гласят о том, что даже компьютерные вирусы становятся особенно агрессивны, в связи с чем, рекомендуется отказаться от использования гаджетов и интернета в этот день.
  • Считается, что растение, которое было высажено в пятницу 13-го, не будет расти и плодоносить.
  • Некоторых людей страх пятницы 13-го приводит к тому, что они отказываются от гигиены: считается, что в этот день запрещено даже стричь ногти.
  • Если вы планируете сменить работу, не устраивайтесь в новое место в такой день, это может предопределить не успешный опыт.
  • Считается, что если похороны человека выпадают на этот день, то не исключена смерть еще одного человека в скором времени.
  • В этот день запрещено веселье, выпивка, вкусная еда, смех. Если вы будете веселиться с этот день, с вами может приключиться несчастье.
  • По примете, свадьба в пятницу 13-го – весьма нежелательное явление.
  • Если у вас нет серьезных дел, в этот день лучше не выходить из дома вообще.
  • Не заключайте в этот день сделок и не совершайте покупок, особенно крупных.
  • Чтобы дурные предзнаменования пятницы 13-го не сбылись в вашей жизни, сходите в этот день в церковь.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, приметы, пятница, 13
 
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