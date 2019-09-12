Платить за отопление надо, даже если не будет батарей

12.09.2019 09:17

Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги, в том числе, отопление, даже если в их квартирах нет батарей. Отключить отдельную квартиру многоквартирного дома от тепловой сети невозможно. Об этом со ссылкой на решение Кассационного хозяйственного суда пишет "Юрлига".

Так, Кассационный хозяйственный суд 19 августа 2019 года вынес решение №226/1437/16-ц, которым постановил, что самовольное отключение от системы централизованного теплоснабжения не является основанием для освобождения от платы за услуги.

Ранее сообщалось, что стоимость газа может быть значительно снижена.

Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от партии "Слуга народа" Андрей Герус в ходе заседания согласительного совета.

Герус отметил, что практически за полгода снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%.

"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - заявил Герус.

Источник: https://from-ua.com