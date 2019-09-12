Правительство подготовило украинцам "двойное" повышение пенсий

12.09.2019 17:21

В ближайшие полгода ожидается две волны повышения пенсий для украинских граждан.

Об этом сообщает Obozrevatel.

Бывший вице-премьер министр Украины Павел Розенко рассказал подробно о плане повышения пенсий.

Первое повышение запланировано на 1 декабря 2019 года, и связано с изменением прожиточного минимума для нетрудоспособных.

По стандартам минимальная пенсия равняется прожиточному минимуму. Сегодня это 1564 грн.

«С 1 декабря будет 1638 грн. На 74 грн вырастет пенсия у большинства пенсионеров, у которых пенсия зависит от прожиточного минимума. Это небольшое количество пенсионеров – около 1-1,5 млн лиц», — уточняет Павел Розенко и сразу добавляет: «Высокооплачиваемые» пенсионеры получат больше на 740 грн. Промежуточных повышений 200-300 грн не будет. Это зафиксировано в бюджете».

Второе повышение запланировано на 1 марта 2020 года, согласно утвержденной пенсионной реформе.

«Там будет очередное осовременивание пенсий, оно коснется практически всех категорий пенсионеров», – прокомментировал бывший вице-премьер.

Источник: https://from-ua.com