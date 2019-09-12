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Пушилин объяснил, чего он ждет от Украины

12.09.2019 15:48
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Пушилин объяснил, чего он ждет от Украины

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «идеальным вариантом» для «республики» является ее вхождение в состав России. Об он сообщил во время общения с «российской интеллигенцией» в Москве.

Пушилин уточнил:

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа».

По словам главаря НВФ, он не намерен отказывается от Минских соглашений и заявил, что дальнейшие шаги для выполнения «Минска» должна делать Украина:

«Там прописано, что именно должна выполнить Украина. Это касается в том числе вопросов обмена пленными, амнистии и всего остального».

При этом Пушилин уточнил, что перед возвращением Украине контроля над участком украинско-российской границы на Донбассе он ждет закрепления украинскими властями «особого статуса» ОРДЛО:

«До этого возвращения границы должны быть выполнены все остальные условия: у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Пушилин, НВФ
 
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