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«Путин всем голову снесет»: российский ученый прокомментировал меры безопасности на Крымском мосту

12.09.2019 16:02
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«Путин всем голову снесет»: российский ученый прокомментировал меры безопасности на Крымском мосту

В России не опровергают вероятности просадки Крымского моста, в связи с чем начались предприниматься особые меры контроля состояния путей в ходе строительства железнодорожной ветки конструкции.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил российский гидрогеолог Юрий Медовар. «Сейчас все перестраховываются, потому что, если состав слетит с рельс, Путин всем снесет голову», – сказал он.

Он пояснил, что движение железнодорожных составов по Крымскому мосту является реальной угрозой для этого сооружения. В связи с этим необходимо «следить за тем, чтобы не было перегруза, чтобы не было большой просадки, потому что, если что-то произойдет с путями, то поезд слетит с рельс».

Эксперт считает, что будет дана оценка и «максимальному весу состава, который может пропустить этот железнодорожный путь, чтобы не было никаких прогибов». По прогнозам Медовара, одновременное движение двух поездов по мосту – в одну и в другую сторону – будет запрещено из-за опасной нагрузки на мост.



Теги: Донбасс, Путин, Крым, мост, ученый
 
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